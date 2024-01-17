الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة بين «نيرفانا للسياحة» و«إم إم إي سي مانسمان» لاستخدام السيارات الهيدروجينية

شراكة بين «نيرفانا للسياحة» و«إم إم إي سي مانسمان» لاستخدام السيارات الهيدروجينية
17 يناير 2024 12:38

أبوظبي (الاتحاد) 

عقدت شركة «نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية»، إحدى شركات «مجموعة نيرفانا القابضة»، شراكة استراتيجية مع شركة «إم إم إي سي مانسمان» الشركة الإماراتية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة وصناعة النفط والغاز والتعدين، بهدف تجربة ست مركبات حديثة تعمل بوقود الهيدروجين الأخضر ودعم أسطولها الضخم من السيارات. وتأتي هذه الخطوة المهمة كجزء من جهود «نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية» و«إم إم إي سي مانسمان» لتبني أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يعزز معايير الاستدامة البيئية ضمن عملياتهم التشغيلية. 

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها كلتا الشركتين انسجاماً مع الجهود الوطنية المتعلقة بالاستدامة، الأمر الذي يعكس التزام دولة الإمارات بهدف الحياد الصفري بحلول عام 2050، وهي استراتيجية تم التأكيد عليها خلال «مؤتمر الأطراف COP28» الذي عُقد مؤخراً.
 
وقال عمر العلي، الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية»: إن هذه المبادرة تؤكد الالتزام بالحفاظ على الريادة في مجال تقديم الخدمات السياحية واللوجستية من خلال تبني حلول مبتكرة تنسجم مع الأهداف العالمية للاستدامة. وأضاف أن «نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية» تسعى إلى تقديم مثال يحتذى به في الابتكار والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى المحافظة على البيئة وضمان مستقبل أكثر استدامة لكوكب الأرض، مشيراً إلى أن استكشاف إمكانيات استخدام المركبات الهيدروجينية الصديقة للبيئة يأتي في إطار جهود تعزيز الاستدامة.

أخبار ذات صلة
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
مجلس الشيوخ الأميركي يقر إجراء لمنع إغلاق الحكومة الفدرالية

ومن جانبه، قال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إم إي سي مانسمان»: إن اتفاقية الشراكة تُشكل خطوة هامة في إطار التعاون بين الشركات المحلية لتحقيق الرؤية الوطنية للوصول إلى مستقبل مُستدام وصديق للبيئة، مؤكداً أن الشراكة تعكس الالتزام الجماعي بالحد من الانبعاثات الكربونية، وتؤكد على دورنا في الحفاظ على البيئة، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. 

وأضاف الجعيدي، أن العالم يواجه مشكلة بسبب استهلاك السيارات والشاحنات للديزل والبنزين، والذي يؤثر على البيئة بسبب الغازات الكربونية الناتجة عنه، لذلك، فإن استخدام الهيدروجين يُعد حلاً بارزاً يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل يُعدُّ مصدراً لحوالي 20% من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم، وتسعى الدول والمنظمات إلى الحد من خطورة هذه الانبعاثات، ولذلك تمهد شركة «نيرفانا» الطريق لتبني حلول نقل صديقة للبيئة، بما يتماشى مع التطلعات الطموحة للدولة والعالم في سبيل تحقيق مستقبل أكثر استدامة. 

آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
علوم الدار
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
19 يناير 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يقر إجراء لمنع إغلاق الحكومة الفدرالية
19 يناير 2024
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
الرياضة
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
اليوم 23:52
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
الرياضة
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
اليوم 23:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©