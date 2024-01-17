"بنك أبوظبي التجاري" يوسع نطاق أعماله في السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

عزز بنك أبوظبي التجاري حضوره الاستراتيجي بتوسيع نطاق أعماله في المملكة العربية السعودية بهدف المساهمة في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة إلى قاعدة عملاء متنامية من المؤسسات والشركات التجارية.

وحصل بنك أبوظبي التجاري على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء السعودي سيفتتح بموجبها فرعاً في الرياض، بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من الجهات التنظيمية. وسيوفر البنك، من خلال فرعه الجديد في العاصمة السعودية، مجموعةً واسعةً وشاملةً من المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك خدمات التمويل وحلول رأس المال العامل، وذلك بموجب أحكام ترخيص مزاولة أعمال "فرع بنك أجنبي" الصادر عن البنك المركزي السعودي.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: " ستسهم هذه الخطوة في تعزيز حضور المجموعة في المملكة تماشياً مع مسيرة النمو المتواصل وخطط التوسع في أعمالنا المصرفية. ويحظى بنك أبوظبي التجاري، بكافة المقومات والإمكانات التي تعزز قدراته على تقديم الدعم اللازم للعملاء في القطاعات الاقتصادية الحيوية في الأسواق السعودية، منوهاً بأنه انطلاقاً من مكانتنا الراسخة في المنطقة، فإننا نطمح إلى مواصلة دورنا الريادي في دفع عجلة النمو في قطاع الشركات وتعزيز التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية في المنطقة".

ومن جانبه، قال لودوفيك نوبيلي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات في بنك أبوظبي التجاري: "نواصل في مجموعة بنك أبوظبي التجاري تحقيق نمو متسارع، حيث تعتمد استراتيجية أعمالنا على عدة ركائز أساسية يأتي في مقدمتها دعم العملاء على امتداد الممرات التجارية والقطاعات الاقتصادية في الأسواق الإقليمية، معرباً عن ثقته التامة بأهمية الدور الذي يؤديه افتتاح الفرع الجديد في مدينة الرياض والذي سيضيف بدوره بعداً حيوياً في إتاحة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في قطاع الشركات، فضلاً عن التطلع إلى ترسيخ علاقتنا مع العملاء والمؤسسات المالية والأطراف الرئيسية ذات الصلة بأعمالنا في المملكة خلال السنوات القادمة.