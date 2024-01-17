أمين «غرف الصناعة والتجارة الهندية» يشيد بقوة العلاقات بين الإمارات والهند

ريم البريكي (نيودلهي)

أكد شيليش بانتيك الأمين العام لرابطة اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندية على متانة العلاقات الإماراتية الهندية، وسعي البلدين لتعميق العلاقات التعاون في قطاعات الفضاء والطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والاستثمارات التجارية.

وأشار إلى حرص الرابطة لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، والعمل على الاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الاستثمار في البلدين، في ظل الزيارات القائمة بين وفود من الطرفين.

وأشار الأمين العام خلال لقاء عقده مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الإماراتية والخليجية في مقر غرفة وتجارة وصناعة الهند (FICCI)، إلى أن الهند تفتح أبوابها وترحب بالاستثمارات الخليجية، موضحاً أن الأزمات التي اجتاحت العالم ومنها جائحة كورونا كشفت أهمية في تقليل مخاطر الأزمات على مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف: «الهند كدولة تتمتع بقوة قطاع التكنولوجيا والفضاء، فعلى الرغم من وجود 22 لغة رسمية لم يكن تعدد اللغات الهندية عائقاً للتواصل بسبب ما توفره برامج الترجمة والذكاء الاصطناعي من ترجمة وفهم لغات الأقاليم الأخرى، وبشكل يسهل التواصل المستمر بين العالم».

وأكد شيليش بانتيك أن السنوات الخمس المقبلة ستحتل الهند مكانة عظمى في قطاع الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون الهند أحد الدول الرائدة في هذا القطاع، مبيناً أن الشركات المستثمرة في قطاع التكنولوجيا في بلاده ترغب بشدة في العمل مع الشركات والحكومات في منطقة الخليج.