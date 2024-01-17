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اقتصاد

«مطار دبي» الأول عالمياً في السعة المقعدية خلال يناير 2024

مسافرون عبر مطار دبي الدولي (الاتحاد)
17 يناير 2024 16:43

مصطفى عبد العظيم (دبي)
تفوق مطار دبي الدولي للمرة الأولى على مطارات العالم كافة، في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والداخلية، المسجلة، خلال شهر يناير 2024، بإجمالي 5 ملايين مقعد مجدول على الرحلات المغادرة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي».


وأظهرت بيانات التقرير الشهري للمؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، نجاح مطار دبي الدولي في إزاحة مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي عن صدارة مطارات العالم في مؤشر إجمالي السعة المقعدية للرحلات الدولية والمحلية، ليرسخ بذلك تفوقه على المطارات العالمية كافة التي تشغل رحلات دولية ومحلية معاً.


وعلى مدار السنوات العشر الماضية يحتفظ مطار دبي الدولي بصدارته مطارات العالم في السعة على الرحلات الدولية وأكثر مطارات العالم ازدحاماً في حركة المسافرين الدوليين، حيث تقتصر حركة النقل الجوي في مطار دبي على السفر الدولي بالدرجة الأولى، ما يشير إلى النمو الهائل الذي يواصل المطار تسجيله كأكبر محور للنقل في العالم.


ونجح مطار دبي الدولي منذ منتصف العام الماضي في تسجيل نمو متواصل في حجم السعة المقعدية المجدولة على رحلات شركات الطيران العاملة بالمطار لتتخطى حاجز الـ5 ملايين مسافر شهرياً، في وقت يواصل فيه (المطار) تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مع تشغيل المزيد من شركات الطيران لرحلاتها من وإلى المطار.

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وقالت المؤسسة إن مطار دبي الدولي أصبح المطار الأكثر ازدحاماً عالمياً في يناير 2024 بسعة 5 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة، خلال شهر يناير 2024، بعد أن كان المطار يحتل المركز الثاني سابقاً، في إجمالي السعة المقعدية للرحلات الدولية والمحلية معاً. 


وأضافت المؤسسة إلى جانب تصدره مطارات العالم في إجمالي السعة على الرحلات الدولية والمحلية، واصل مطار دبي الدولي احتفاظه بالمركز الأول في السعة على الرحلات الدولية.


وبحسب بيانات المؤسسة تراجع مطار «هارتسفيلد أتلانتا» إلى المركز الثاني مسجلاً 4.7 مليون مقعد، تلاه مطار طوكيو هانيدا في المركز الثالث 4.5 مليون مقعد، ومطار قوانجتشو الصيني في المركز الرابع مسجلاً 4 ملايين مقعد، ولندن هيثرو في المركز الخامس بنحو 4 ملايين مقعد.

مطار دبي الدولي
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