«E7» تتوسع في مجالات الطباعة الأمنية والتعبئة والتغليف المستدام

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

بدأت مجموعة «E7»، المعروفة سابقاً بشركة المتحدة للطباعة والنشر ذات الملكية الفردية المحدودة (UPP)، بتداول أعمالها التجارية رسمياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) من خلال أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات، معلنةً بذلك بدايةَ فصلٍ جديد في رحلة نموها في فعاليةٍ عقدت في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعد مجموعة «E7»، جزءاً من «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وحضر حفل قرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كبادرة رمزية احتفاءً بانتقال الشركة إلى السوق العام في نوفمبر 2023، كل من المهندس أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة مجموعة «E7»، وعلي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ «E7»، وفيصل عامود، المدير التنفيذي المالي للشركة وغيرهم من الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة.

ويمثل إدراج «E7» في سوق أبوظبي للأوراق المالية علامة بارزة في مسيرة الشركة معززةً بذلك مكانتها الرائدة في أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة بعد دخولها في مجال التغليف المستدام متسارع النمو في عام 2022 وتوسعها الدولي السريع في قطاع حلول الطباعة الأمنية عالية الجودة، بالإضافة إلى توسيع خدماتها للقطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، فضلاً عن تقديم حلولها لمجموعة واسعة من مختلف العملاء في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ «E7»: إن هذه الخطوة تأتي انعكاساً لوتيرة التطور الفارقة التي أحرزتها الشركة مؤخراً لتصبح شركة صناعية رائدة في أبوظبي. وأضاف أنه بدعم من قاعدة موسعة ومتنوعة من المساهمين والشركاء، تعزز الشركة فرص الاستثمار في نمو أعمالها التجارية من خلال توسيع قدراتها التكنولوجية وخدماتها واستقطاب الفرص لتحقيق المزيد من التوسع في أعمالها التجارية على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى تطلع الشركة إلى المستقبل، بالتزامن مع الثقة التامة من إمكانياتها لتلبية الطلب الإقليمي والعالمي المتزايد بينما تواصل التزامها بتقديم التميز والابتكار للعملاء.

ويجمع اسم «E7» بين كلمتي «الإمارات» و«7» - وهو مستوحى من وحدة دولة الإمارات واستراتيجيتها المستقبلية، مما يعكس طموح الشركة في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء.

