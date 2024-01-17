«حديد الإمارات أركان» توقع عقداً مع «حديد البحرين»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان»، توقيعها عقداً مدته 5 سنوات مع شركة حديد البحرين لتوريد كريات الحديد الخام. تم توقيع العقد الذي تبلغ قيمته نحو ملياري دولار، في فعاليات الاجتماع الرابع لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي عقدت مؤخراً في البحرين.

وستساهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز التعاون الحالي بين الشركتين، والذي تضاعف بمقدار 16 مرة منذ العام 2009. وستقوم شركة حديد البحرين بتزويد شركة حديد الإمارات أركان بكميات مضمونة من كريات الحديد الخام عالية الجودة، ما سيعزز النمو المستدام لصناعة الحديد والصلب في المنطقة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «نسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع حديد البحرين إلى تعزيز النمو الصناعي المتكامل، وضمان سلسلة توريد مستقرة، وتعزيز إمكاناتنا لتصنيع منتجات الصلب عالية الجودة. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الشراكات، وتعزيز التعاون مع دول المنطقة، فضلاً عن تحقيق أهداف الشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي انطلقت عام 2022 بهدف التكامل في الموارد والقدرات والخبرات المملوكة من قبل دول الشراكة».

من جهته، قال ديليب جورج، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد البحرين: «يعكس التعاون الاستراتيجي بين حديد البحرين، وحديد الإمارات أركان رؤية قوية مشتركة للتعاون والنمو لكلا الشركتين. ويسعدنا أن نلعب دوراً مهماً في دعم مبادرات التنمية الاقتصادية المنصوص عليها في الشراكة الصناعية من أجل نمو اقتصادي مستدام لدول المنطقة.

ونؤكد من خلال هذه الاتفاقية التزامنا بتوفير كريات الحديد الخام عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنامية لشركة حديد الإمارات أركان».

ويمثل حفل التوقيع، الذي يعد جزءاً من المبادرة التعاونية التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والبحرين، علامة بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول. كما يعزز التحالف الاستراتيجي بين حديد الإمارات أركان، وحديد البحرين، فضلاً عن آفاق نمو الشركتين على مدى السنوات الخمس المقبلة.