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اقتصاد

«أوبك»: زخم مستمر لاقتصاد الإمارات

«أوبك»: زخم مستمر لاقتصاد الإمارات
18 يناير 2024 00:56

فيينا (وام)

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قالت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر نمواً قوياً طوال العام الماضي 2023، ومن المرجح أن تستمر هذه الديناميكية في عام 2024.
وأضافت أوبك، في تقريرها لشهر يناير الصادر أمس: تشير آفاق النمو الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات إلى زخم مستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والمبادرات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر.
وأشارت أوبك إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي وصل في ديسمبر الماضي إلى 57.4، مقارنة مع 57 في نوفمبر، وذلك تماشياً مع الاتجاه التوسعي الذي لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية، كما تعمل الزيادة الحالية في النشاط على تعزيز خلق فرص عمل إضافية.
وذكر تقرير أوبك أن القطاع العقاري في دبي لا يزال قوياً، مدعوماً بمبيعات العقارات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العقد الماضي.
وأشار التقرير إلى أن السياحة في الإمارات تشهد انتعاشاً، إذ تسهم بنحو 16% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تأثيرها على سلسلة التوريد والإنفاق المرتبط بها، وفقاً لأكسفورد إيكونوميكس. ولفت التقرير إلى تجاوز مطار دبي، باعتباره أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مستويات الركاب قبل جائحة «كوفيد-19»، وارتفع عدد زوار إمارة دبي بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 13.9 مليون في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.

أوبك
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