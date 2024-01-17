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اقتصاد

«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تشارك في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي

«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تشارك في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي
18 يناير 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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المنتدى الاقتصادي العالمي و"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" يعلنان عن برنامج منح

شاركت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي، الذي عقد ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، بحضور سعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».
وتأتي مشاركة مؤسسة المبادرات في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي امتداداً لشراكة طويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وقع الجانبان ضمن فعاليات منتدى دافوس في مايو 2022 اتفاق تعاون لتأسيس «المنصة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي»، للمساهمة في تسريع وتوسيع نطاق الابتكار في مجال التحول الغذائي نحو خيارات مستقبلية مستدامة أكثر كفاءة، وتحسين آليات إنتاج الغذاء حول العالم، كما جعل الاتفاق من دبي المقر الدولي لانعقاد الاجتماع السنوي لمراكز الابتكار الغذائي، إضافة إلى الاجتماع الأول لشبكة مبتكري الغذاء في عام 2024.
وقال سعيد العطر: «إن مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعمل منذ إطلاقها في عام 2015، على تنفيذ برامج في عشرات البلدان، لتوفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً، ودعم الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، خاصة في المجال الإنساني».

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
دافوس
سويسرا
المنتدى الاقتصادي العالمي
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