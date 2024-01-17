3.66 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استقرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في أسواق الأسهم المحلية، أمس، عند 3.665 تريليون درهم بعد تحقيق مكاسب سوقية بلغت 842 مليون درهم، محصلة ارتفاع القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنحو 1.912 مليار درهم إلى 699.831 مليار درهم، وتراجع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو مليار درهم إلى 2.965 تريليون درهم.

وشهدت الأسواق تداولات بقيمة إجمالية بلغت 1.485 مليار درهم، تركزت بشكل رئيس في سوق العاصمة بنحو1.15 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل مؤشر السوق الانخفاض، أمس، بمقدار 37.1 نقاط، ويغلق عند مستوى 9724.26 نقطة متراجعاً بنسبة 0.38%. وبلغت قيمة التداولات 1.154 مليار درهم، شملت ما يزيد على 238.63 مليون سهم عبر 17892 صفقات.

وارتفعت أسهم 32 شركة من أصل 75 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 29 شركة، وبقيت أسهم 14 شركات على ثبات. وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 210.63 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 94.23 مليون درهم. وجاء سهم «رأس الخيمة العقارية» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 40.9 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 25.11 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 342.931 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 392 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 49.1 مليون درهم كمحصلة «بيع».

سوق دبي

عاود المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع، أمس، بمقدار 8.3 نقطة وبنسبة 0.2% عند مستوى 4090.64 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 12 شركة، مقابل انخفاض أسهم 17 شركة وثبات أسهم 9 شركات من بين 38 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي، في ختام التعاملات، نحو 331.86 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 112.36 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6660 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 41.2 مليون درهم، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 0.65% ويغلق عند 7.7 درهم، وتلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 9.27 مليون درهم مسجلاً انخفاض بنسبة 1.92% عند سعر 6.61 درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 17.9 مليون سهم، ويغلق منخفضاً بنسبة 2.7% عند 0.287 درهم، وتلاه «ديوا» بتداول 15.78 مليون سهم، مسجلاً 2.54 درهم بنسبة ارتفاع 1.6%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 188 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 179.63 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8.43 مليون درهم كمحصلة «شراء».

تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 930 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 895.65 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 34.35 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 20.62 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 232.38 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 253 مليون درهم.