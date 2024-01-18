الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.



وبحلول الساعة 01:21 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولار للأونصة بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولار.



وتراجع الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 926.54 دولار.