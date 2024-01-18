ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.

وبحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً إلى 78.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتاً إلى 72.90 دولار.



وقالت ولاية نورث داكوتا إن درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون الصفر تسببت في تراجع إنتاج النفط هناك بما يتراوح بين 650 ألف إلى 700 ألف برميل يومياً، أي أقل من نصف الإنتاج المعتاد. ونورث داكوتا من أكبر الولايات الأميركية المنتجة للنفط.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم.