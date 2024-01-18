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اقتصاد

صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعزز دعمه لقطاع مشاريع الأغذية والمشروبات

صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعزز دعمه لقطاع مشاريع الأغذية والمشروبات
18 يناير 2024 12:08

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وتطبيق توصيل الطعام كاري، عن إقامتهما شراكة استراتيجية، ضمن جهود الصندوق في دعم مشاريع الأغذية والمشروبات المحلية.

 وتقدم هذه الشراكة للمنافذ الأطعمة والمشروبات في الإمارات العديد من المزايا بهدف تعزيز قطاع مشاريع الأغذية والمشروبات، ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني. 

وتتيح الشراكة لرواد الأعمال الأعضاء في صندوق خليفة من أصحاب مشاريع المطاعم والمقاهي فرصاً قيمة ومميزات عديدة استثنائية، إذ سيدعم انضمام مشاريعهم لتطبيق كاري توسعها في السوق ويعزز ظهورها وانتشارها فيه.

 وسيُعيَّن لكل مشروع أو مطعم ينضم للتطبيق مدير حساب عملاء مخصص، لتقديم الاستشارات وتوجيه المنضمين بشكل مستمر في بداية اشتراكهم في التطبيق وفيما بعد ذلك، وسيحرص مدير الحساب على تصميم الخصائص والخدمات بما يناسب ويلبي احتياجات كل مطعم أو مقهى مشترك في منصة توصيل الأطعمة الإلكترونية الرائدة ، لضمان تحقيق الاستفادة المثلى منها. 

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 وسيعفى أعضاء صندوق خليفة من جميع رسوم التسجيل وتجديد الاشتراك، لتسهيل عملية انضمامهم وبيع منتجاتهم عن طريق التطبيق، وزيادة الإيرادات والأرباح على المدى الطويل، كما سيحصل الأعضاء على خصم على "تكلفة اكتساب عميل" مقابل 36 درهما للمطاعم بدلاً من السعر الأصلي المحدد وهو 48 درهما، و12 درهما فقط للمقاهي بدلاً من 48 درهما، لضمان توفر سيولة نقدية أكبر، وسيعيفهم التطبيق أيضاً من رسوم الانضمام إلى تطبيق كاري، مما سيقلل من التكاليف التشغيلية لمطاعمهم، ويعزز قدرتها على النمو المستدام.  

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: " تشكل شراكتنا مع تطبيق كاري خطوة مهمة ضمن جهودنا المتواصلة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال وتمكين مشاريع الأغذية والمشروبات، إذ تقدم لهم المنصة الإلكترونية فرصةً قيمةً بالاستفادة من خصائصها وأدواتها المتطورة التي ستزيد من كفاءة مشاريعهم التشغيلية، وتعزز ظهور علامتهم التجارية وانتشارها في السوق، وتمكنهم من الوصول إلى شريحة أكبر وأوسع من الزبائن والعملاء المستخدمين للتطبيق". 

وأضافت أن هذا التعاون سيشجع رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس المشاريع التجارية ضمن قطاع الأغذية والمشروبات التي تساهم في تنميته، وفي ازدهار القطاع التجاري سريع النمو، لافتة إلى أن شراكة الصندوق مع تطبيق كاري تنسجم مع رؤيته الاستراتيجية ومهمته المتمثلة بدعم النمو المستدام للمشاريع، لبناء منظومة ريادة أعمال ديناميكية. 

ويعد تطبيق كاري من المنصات الإلكترونية الرائدة المتخصصة بخدمة توصيل الطعام، ويتمتع بشعبية كبيرة لدى قاعدة واسعة من المستخدمين، ويقدم تعاون صندوق خليفة مع التطبيق فرصة قيمة لرواد الأعمال من أصحاب المطاعم والمقاهي للتوسع في السوق والترويج لعلامتهم التجارية على نطاق أوسع، ويعزز ظهورها الرقمي، مما يزيد معدلات البيع وإيراداته، التي ستمكن رواد الأعمال من تطوير مشاريعهم وتمويلها للانتقال بها إلى مستويات جديدة كماً ونوعاً.

 

المصدر: وام
القطاع العام
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
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