حوم الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل عملات كبرى اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لن يسرع الخطى في عمليات خفض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، قليلا إلى 103.29 في التعاملات الآسيوية بعد الظهيرة. وكان مؤشر الدولار قد وصل إلى 103.69 أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر.

وارتفع الدولار إلى 148.525 ين خلال ساعات الليل للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر. لكنه انخفض بنسبة 0.08 بالمئة في أحدث تداولات خلال اليوم عند 148.04 ين.

وارتفع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.08915 دولار.

وقد ارتد من أدنى مستوى في خمسة أسابيع وهو 1.08445 دولار سجله أمس الأربعاء، مدعوما بتعليقات لبلومبرج من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن من المحتمل أن يكون هناك دعم من الأغلبية بين مسؤولي المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في الصيف، أي في وقت لاحق لتوقعات السوق لخفض في الربيع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.26815 دولار إثر ارتفاع أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تسارع التضخم على غير المتوقع في ديسمبر، مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيكون أبطأ في خفض أسعار الفائدة من نظرائه.

وأنهى ارتفاع العملة البريطانية بنسبة 0.31 في المئة خلال ساعات الليل تراجعا استمر ثلاثة أيام مقابل الدولار، وحد من مكاسب أمس الأربعاء لمؤشر الدولار الذي تضم سلة عملاته المنافسة الجنيه الإسترليني.

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.65545 دولار أميركي، بعد تعافيه من خسائر حادة وصلت إلى 0.04 في المئة إلى 0.65255 دولار أميركي في وقت سابق عندما أظهرت البيانات انخفاضا غير متوقع في التوظيف في ديسمبر، مما عزز الاعتقاد بوصول أسعار الفائدة إلى ذروتها في البلاد.