«دبي للمستقبل» تدعم الجهود العالمية لتصميم مستقبل أهم القطاعات الاقتصادية

دافوس- سويسرا (الاتحاد)

أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم فرصة مميزة لمشاركة أبرز التجارب الإماراتية الناجحة على الصعيد العالمي، وتبادل الخبرات مع كافة الدول والحكومات والجهات المشاركة في هذا الحدث.

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق الرؤى المستقبلية الطموحة لتصميم مستقبل أفضل للعالم بالاعتماد على التطبيقات الحديثة والتكنولوجيات الواعدة والتي تواصل إحداث تغييرات جذرية في كافة المجالات التي تهم مجتمعات العالم، مؤكداً حرص مؤسسة دبي للمستقبل على التعاون الفاعل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة والتشريعية والبحثية حول العالم لإطلاق وتنفيذ مبادرات عالمية مؤثرة تنعكس نتائجها على تعزيز جودة حياة الإنسان في المقام الأول.

وتشارك مؤسسة دبي للمستقبل ضمن وفد دولة الإمارات في الدورة الحالية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي تنعقد في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير 2024، وذلك في ثالث أكبر مشاركة دولية في «دافوس» والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى.

ونظم مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورشة عمل خلال المنتدى حول حقوق الملكية الفكرية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وأهم التحديات المتعلقة بها في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وكيفية تطوير التشريعات لضمان حقوق وخصوصية المستخدمين، وذلك بمشاركة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إلى جانب 15 خبيراً عالمياً في مختلف المجالات التكنولوجية. وناقشت الجلسة مختلف الجوانب المتعلقة باستخدام البيانات التي يتم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاعتبارات القانونية والأخلاقية، وتحديد المبادئ الأساسية للإبداع والملكية والتعبير الإبداعي والاستخدام العادل.

وشارك خلفان جمعة بلهول في جلسة حوارية رئيسية ضمن أجندة المنتدى بعنوان «المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وسلط خلفان بلهول خلال مشاركته في جلسة «تسريع حوكمة الميتافيرس»، الضوء على أبرز مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل في مجال تبني تطبيقات الميتافيرس.

وشهدت هذه الجلسة مشاركة عدد من أعضاء اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

كما شارك خلفان جمعة بلهول في جلسة حوارية أخرى حول دور الجامعات في تطوير منظومة البحث والتطوير، وسبل التعاون مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتحويل الأبحاث إلى حلول قابلة للتطوير للتحديات الأكثر صعوبة في العالم في مجال الاستدامة والذكاء الاصطناعي بالاعتماد على المواهب الشابة والعقول الواعدة.