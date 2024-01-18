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اقتصاد

«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق برنامجاً لإعادة التدوير

«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق برنامجاً لإعادة التدوير
19 يناير 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شراكة مع المؤسسة الاجتماعية «نضيرة» لإطلاق مبادرة مبتكرة لإعادة التدوير في المجتمعات المجاورة لموقع الشركة في جبل علي.
وتقدم شركة نضيرة مبادرة «يلّا نحوّلها» وهي منصة مبتكرة للتشجيع على إعادة التدوير، ويعتمد البرنامج على التقنيات الحديثة لتعزيز المشاركة الاجتماعية وتشجيع الأشخاص على إعادة التدوير من خلال استخدام تطبيق للهواتف الذكية متصل بصناديق نفايات تعتمد على تقنيات متطورة.
وسيتم استهداف نحو 4000 منزل لسكان المجتمعات المجاورة لموقع الشركة في جبل علي. 
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم: يسرنا التعاون مع شركة نضيرة للتشجيع على إعادة تدوير نفايات الألمنيوم في المجتمعات المجاورة لمواقعنا.

الإمارات
إعادة التدوير
جبل علي
عبد الناصر بن كلبان
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