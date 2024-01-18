841.5 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال 2023

الشارقة (الاتحاد)

حقق مصرف الشارقة الإسلامي خلال 2023 أرباحاً صافية بلغت 841.5 مليون درهم بزيادة قدرها 31% مقارنة بـ 650.9 مليون درهم في عام 2022، كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23% لتصل إلى مبلغ 2.0 مليار درهم مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن العام السابق.

واقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال على أن تتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية القادم ويعكس هذا التزام البنك بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه.

كما شهد صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20% ليصل إلى 1.5 مليار درهم وبزيادة قدرها 239.6 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم. وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 23% ليصل إلى 275.5 مليون درهم للعام المالي 2023 مقارنة بـ 224.2 مليون درهم عن في نفس الفترة من عام 2022.

وعلى صعيد المصاريف العمومية والإدارية فقد شهدت ارتفاعاً نسبته 12% لتبلغ 684.1 مليون درهم عن العام 2023 مقارنة ب 610.8 مليون درهم في العام السابق علما بأن مصرف الشارقة الإسلامي استطاع تحسين وتعزيز نسب المصروفات إلى الدخل «نسبة كفاءة» من نسبة 38% في العام السابق إلى نسبة 35% هذا العام مما يبرهن على سياسة المصرف الفعالة في إدارة المصاريف والموارد.

وفي مواجهة التحديات التشغيلية المستمرة الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية السائدة يظل مصرف الشارقة الإسلامي ملتزماً بسياسته الاستباقية في إدارة المخاطر والتحوط من أيّة أخطار مستقبلية حيث استمر المصرف في تعزيز مخصصات انخفاض القيمة وبلغت 439.0 مليون درهم بزيادة 26.4% مقارنة بمبلغ 347.4 مليون درهم العام السابق. وتشير قائمة المركز المالي للمصرف إلى زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 11% لتصل إلى 65.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بـ 59.1 مليار درهم عن العام السابق.

وفي الوقت نفسه نجح المصرف في اجتذاب حجماً كبيراً من ودائع العملاء حيث شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 14.4% بلغت 5.7 مليار درهم و أدى هذا الارتفاع إلى وصول إجمالي الودائع إلى 45.2 مليار درهم مقارنة بإجمالي بلغ 39.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022.

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمالية قوية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين إلى 8.1 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2023 وهو ما يشكل 12% من إجمالي موجودات المصرف.