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اقتصاد

إطلاق «إيكرس دبي 2024» مايو المقبل

جانب من المؤتمر الصحفي (من المصدر)
19 يناير 2024 01:03

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت شركة ليدر لتنظيم المعارض عن إطلاق «معرض إيكرس دبي» العقاري خلال الفترة من 16 حتى 19 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، نظراً لما حققه معرض «إيكرس الشارقة» العقاري من نجاح كبير وإقبال جماهيري على مدى دوراته المتتالية منذ انطلاقه في عام 2008 والمكانة المرموقة التي أصبح يحظى بها على خريطة المعارض العقارية على مستوى المنطقة ونجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيمه في الإسهام بإعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري في الدولة، حتى أصبح معرض إيكرس - منصة عربية عالمية فريدة من نوعها تجمع كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وتشارك فيه كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري في المنطقة والعالم.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات معرض «ايكرس الشارقة 2024» المقام حاليا في مركز إكسبو الشارقة، بحضور نواف عبيد الرئيس التنفيذي لمعرض «إيكرس دبي» وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض «إيكرس دبي».
وقال نواف عبيد: تنظيم إيكرس دبي جاء لما حققه إيكرس الشارقة العقاري من نجاحات متتالية وعلى إثره قررت الجهة المنظمة التوسع.
من جانبه، أكد سعيد السويدي أن إيكرس العقاري أثبت أنه أحد أهم المعارض الرائدة في المنطقة وأحد أبرز الفعاليات في أجندة المعارض التي يستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام.

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