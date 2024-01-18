مسؤولون: قطاع الصناعة انطلق نحو آفاق جديدة خلال العام 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مسؤولون في قطاع الصناعة أن العام 2023 كان عاماً مليئاً بالإنجازات الصناعية حيث شهد إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» بما أسهم في نمو القطاع الصناعي، والتحول لمناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع وضع الاستدامة والتنمية البشرية في صدارة الأولويات.

وأوضحوا أن تقرير منجزات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2023 يعكس جهود الوزارة في الارتقاء بالصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة بما يُسرع تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.



استراتيجيات طموحة

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في الإمارة، إن العام الماضي (2023) جاء مميزاً للقطاع الصناعي حيث شهد إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجيات الطموحة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، واستراتيجية أبوظبي الصناعية. وأضاف: نعمل بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركاء لتسريع نمو القطاع الصناعي، والتحول لمناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع وضع الاستدامة والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا.



تنافسية القطاع

ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: نلتزم في مكتب أبوظبي للاستثمار بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد الإمارة وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية على المستوى العالمي ونفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنمية القطاع الصناعي، ونشكر دورها المحوري في تعزيز الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي.

ومن ناحيته، أكد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج للبتروكيماويات أن «بروج»، باعتبارها شركةً محلية رائدة تحظى بحضور دولي في قطاع البتروكيماويات، تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية وقيمتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.

وأوضح أن «بروج» تعاونت على مدار العام الماضي، مع الوزارة في عدة محاور، بدايةً من ترسيخ المعايير الصناعية العالمية مروراً بتبنّي أفضل ممارسات الدولية في مجال السلامة وصولاً إلى تعزيز الاستدامة والابتكار وزيادة القيمة المحلية المضافة. وفي إطار ذلك، تدعم بروج نمو القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب المصنعين والمستثمرين ممن يطمحون إلى تعزيز حضورهم في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات.



محرك مالي

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: كمحرّك مالي رئيس وداعم أساسي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فإننا نفخر بشراكتنا الراسخة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أجندة التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في دولة الإمارات.

وأضاف: أنه ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية ضاعف مصرف الإمارات للتنمية حجم الموافقات التمويلية للقطاعات الصناعية في العام 2023 مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار في الصناعات المحلية من خلال شراكتنا مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، ما يؤكد التزامنا بدعم استراتيجية «مشروع 300 مليار».

ومن ناحيته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: يجسد تقرير منجزات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2023 جهود الوزارة في الارتقاء بالصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة بما يُسرع تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.



تمويلات

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: يسهم تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في تمكين أكثر من 800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و300 مصنع قائم في مدينة دبي الصناعية نجحنا في توطيد أواصر هذه الشراكة الإستراتيجية الراسخة عند إطلاق حملتنا العالمية للتوعية بعنوان «لنُبدع بصناعتنا» في عام 2023، حيث بادرنا إلى توقيع اتفاقية ثلاثية مع كلٍّ من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ومصرف الإمارات للتنمية بهدف دعم الأهداف الاقتصادية لمبادرة «اصنع في الإمارات».

ولفت إلى التزام مصرف الإمارات للتنمية بموجب هذه الاتفاقية بتوفير تمويلات بقيمة مليار درهم لعملاء مدينة دبي الصناعية خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.

وأضاف: نجحنا على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» 2023 الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في جذب استثمارات بقيمة مليار درهم، وذلك بفضل قدرة دبي ودولة الإمارات الاستثنائية على مواصلة تحقيق النمو ضمن القطاع الصناعي.



التعاون بين القطاعات الاقتصادية

قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دوراً رائداً في التنمية الاقتصادية والصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتعزيز تطور القطاع الصناعي في الدولة بالتعاون مع الوزارة، حيث نستلهم نمو أعمالنا من استراتيجية «مشروع 300 مليار» التابعة للوزارة، فضلاً عن تعاوننا معاً لتعزيز توطين سلسلة التوريد الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتعمل الوزارة أيضاً على تمكين التعاون بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة في دولة الإمارات من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من المبادرات الرئيسية المحورية التي تهدف لرفع القدرة التنافسية الصناعية في الإمارات.



إنجازات متميزة

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مؤخراً عن إنجازات متميزة لعام 2023 والتي تم تحقيقها عبر التركيز على 4 محاور رئيسة شملت توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وتعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام.