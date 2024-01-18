«مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات» يطلق برنامج التبادل المعرفي

دافوس، سويسرا (الاتحاد)

أعلن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات عن إطلاق برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي وذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة الرابعة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 الذي انعقدت فعالياته خلال الفترة 15 – 19 يناير الحالي.

كما تم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورواندا لتفعيل هذا البرنامج وتحقيق مستهدفاته المستقبلية والتي تركز بشكل رئيس على تعزيز التعاون بين القادة والمبتكرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم لتوظيف إمكاناته الواعدة في تحفيز مسيرة التقدم العالمي.

وجرى توقيع الاتفاقية في جناح دولة الإمارات والذي يحمل شعار «لا شيء مستحيل» للعام الثاني على التوالي، وذلك بحضور جيريمي يورجنز مدير عام المنتدى الاقتصادي العالمي، ومعالي باولا إنغابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، التي تشرف على مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، أن إطلاق هذه المبادرة يهدف إلى إنشاء مجتمع عالمي متكامل يضم أفضل خبراء الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل جماعي على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي وتطوير سياساته وتشريعاته، بما يسهم في مواكبة التوجهات العالمية لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

كما قالت معالي باولا إنغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا: يسعدنا المشاركة في هذا البرنامج بالشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات انطلاقاً من حرصنا على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول وتحفيز مجتمع خبراء الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول نوعية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.