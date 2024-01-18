«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تبحث التعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين

دافوس، دبي (الاتحاد)

بحثت مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، سبل تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وآفاق العمل المشترك بين الجانبين، بما يسهم في حشد الجهود الدولية لمساعدة النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم، لجهة توفير احتياجاتهم الأساسية في مختلف الجوانب الحياتية مما يؤمن لهم حياة كريمة وآمنة، وتنفيذ مشاريع غذائية مستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي شارك فيه كل من معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على هامش مشاركة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بمدينة دافوس السويسرية في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.

وتقدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الذي بلغ 136 مليون درهم للاجئين حول العالم خلال الفترات الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى قضايا عدة تتصل بالعمل الإنساني والإغاثي.

وترتبط مؤسسة المبادرات بعلاقة وثيقة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث كانت المؤسسة منذ انطلاق الشراكة مع المفوضية في عام 2021 من المساهمين الرئيسيين في تمويل برامجها، وبلغ الدعم المقدم من مؤسسة المبادرات منذ ذلك التاريخ 136 مليون درهم (نحو 37 مليون دولار) استفاد منها أكثر من 750 ألف لاجئ ونازح وأفراد من المجتمعات المضيفة في آسيا وأفريقيا.

وتحتل المساعدات الإنسانية والإغاثية مكانة رئيسة في عمل مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”.