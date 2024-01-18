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اقتصاد

الإمارات تترأس اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع (من المصدر)
19 يناير 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمعالي طلال حميد بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، اجتماع الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس، وذلك بحضور ومشاركة وفود تمثل الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وممثلين عن عدد من الجهات والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب مثل المكتب الإقليمي العربي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وعدد من المنظمات العربية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتركزت محاور اجتماع دورة هذا العام حول العديد من المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها ورفعها من قبل اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات (53)، والذي استضافته وترأسته دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 17 يناير 2024.  وتضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع المواضيع ذات الصلة بمسيرة العمل العربي المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية تضافر الجهود العربية المشتركة لتعزيز البينة التحتية الرقمية، وسدة الفجوة الرقمية في العالم العربي، والوصول إلى مجتمع عربي متكامل رقمياً، وكيفية الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومراعاة تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات الرقمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي كلمته الافتتاحية أثناء الاجتماع، رحب معالي بالهول بالوفود المشاركة في اجتماع الدورة السابعة والعشرين لاجتماع مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التنسيق والعمل العربي المشترك، وقال: يشكل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم القاسم المشترك بين التغيرات الجذرية والعميقة في الإدارة والاقتصاد والتعليم والزراعة والصناعة والعمل الحكومي وطبيعة المدن والمستوطنات البشرية، ليكون بذلك هذا القطاع المهم البوابة التي ندخل عبرها إلى المستقبل الذي نرتضيه لمجتمعاتنا ولأجيالنا. 
وعن التجربة الناجحة للعمل العربي المشترك، والتي تجلت خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، الذي انعقد في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 20 نوفمبر و15 ديسمبر، أضاف بالهول: يأتي اجتماعنا بعد أسابيع قليلة من اختتام المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، حيث قدمت الوفود العربية نموذجاً حضارياً ومشرّفاً في التحلي بروح الفريق الواحد؛ الفريق الذي يتشاور وينسّق ويدرس ويحلل، ثم يتخذ القرارات السديدة بناء على المعطيات الواقعية والاعتبارات المتعددة. إن نجاح الفريق العربي للطيف الترددي ومن ورائه الدول العربية في أثناء المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية إنما يعطينا صورة عن النتائج التي يمكن للأمة العربية تحقيقها عندما نُحسن التنسيق في المحافل والمنصات الدولية كافة.
كما تضمن اجتماع الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات اعتماد البنود التي بدأت باجتماع اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والتي رفعت أعمالها لاجتماع المكتب التنفيذي، ومن ثم لاعتماد هذه البنود من قبل أصحاب المعالي والسعادة في اجتماع مجلس الوزراء العرب. 
كما تضمنت بنود الاجتماع مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من عام 2023، ونتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.

مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات
طلال بالهول
الإمارات
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