«الاتحاد للطيران» تضيف 6 وجهات جديدة

رشا طبيلة (أبوظبي)

تعزز الاتحاد للطيران من شبكة وجهاتها العالمية، والتي تضم حالياً 69 وجهة، لتصل إلى نحو 75 وجهة حتى حلول الصيف المقبل، وتحديدا لنهاية يونيو المقبل، بعد إضافة 6 وجهات جديدة منها 4 وجهات أوروبية، ووجهة أميركية، ووجهة أفريقية.

وأشارت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني حول أحدث الوجهات التي تعتزم إطلاقها في الفترة المقبلة، أن الـ 6 وجهات جديدة تضم مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تنطلق الرحلات، بدءاً من 31 مارس المقبل، والعاصمة الكينية نيروبي، بدءاً من الأول من مايو المقبل، أما في الصيف، فتنطلق الرحلات إلى مالقا، بدءاً من 2 يونيو المقبل من خلال 3 رحلات أسبوعياً، وتسيّر الناقلة رحلتين أسبوعياً إلى سانتوريني في اليونان، اعتباراً من 15 من يونيو، أما نيس في فرنسا فتنطلق رحلتان أسبوعياً، اعتباراً من 15 من يونيو المقبل، وفي اليونان أيضاً تنطلق رحلتان أسبوعياً إلى جزيرة ميكونوس، اعتباراً من 17 يونيو المقبل.

وحول وجهات الاتحاد للطيران الحالية، تضم 15 وجهة في شبه القارة الهندية، منها مومباي ونيودلهي ولاهور وماليه وحيدر أباد وإسلام أباد وكولومبو وكاراتشي وكوتشي، أما في منطقة آسيا وأستراليا فتسير الناقلة إلى 14 وجهة، منها سيدني وبانكوك وبكين وجاكارتا، ومانيلا، وأوساكا وملبورن، وكوالالمبور، وسنغافورة، وبوكيت وسيؤول وطوكيو. أما القارة الأوروبية فتضم حالياً 22 وجهة، لترتفع إلى 26 وجهة بحلول الصيف بإضافة 4 وجهات، ومن الوجهات الحالية امستردام وأثينا وبرشلونة وبروكسل، وفرانكفورت، وجنيف، واسطنبول ولندن، ومدريد وميونيخ وموسكو، وغيرها.

وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، تسير الناقلة حالياً رحلات إلى 14 وجهة، منها القاهرة وعمّان والرياض وجدة والدمام والكويت ومسقط والدوحة والبحرين وبيروت والدار البيضاء وجوهانسبيرغ، وغيرها من الوجهات، وسيتم إضافة وجهة نيروبي في الأول من مايو المقبل، لتصبح عدد وجهات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 15 وجهة.

وفي أميركا الشمالية، تسير الناقلة إلى 4 وجهات حالية، وهي نيويورك وشيكاجو وتورنتو وواشنطن، وسيتم افتتاح وجهة بوسطن في 31 من مارس المقبل، لتصبح عدد الوجهات 5 وجهات في تلك المنطقة.

ونقلت الاتحاد للطيران نحو 13 مليون مسافر عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022.