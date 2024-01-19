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اقتصاد

«ريسبونس بلس» للخدمات الطبية تستحوذ على «بروميثيوس» البريطانية

«ريسبونس بلس» للخدمات الطبية تستحوذ على «بروميثيوس» البريطانية
19 يناير 2024 19:33


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM) عن استحواذها على شركة بروميثيوس ميديكال التي تتخذ من المملكة المتحدة موقعاً لمقرّها الرئيس وهي شركة متخصّصة ذات شهرة عالميّة في مجال التدريب والاستشارات في قطاع الرعاية الصحيّة.
وتوفر شركة بروميثيوس التابعة لمجموعة «سيفجارد ميديكال» أحدث الوسائل المتعلقة بخدمات الطوارىء وعمليات الاستجابة الأوليّة.
وتعدّ ريسبونس بلس ميديكال جزءاً من شركة ريسبونس بلس القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة، بينما تُعتبر شركة بروميثيوس مؤسسة مشهورة عالميّاً ومتخصّصة في تزويد مقدميّ الخدمات الدفاعية والمستجيبين لحالات الطوارئ بالتدريب والاستشارات، وتعمل الشركة أيضاً على تمكين موظفي خدمات الطوارئ منذ عام 2005.
ويمثل هذا الاستحواذ تجسيداً حقيقيّاً بين شركتين من روّاد الرعاية الصحيّة، مما يشكل منصة عالميّة لتوفير الخدمات اللازمة لقطاع الطاقة والدفاع.
وتدير ريسبونس بلس ميديكال حالياً 500 عيادة للنفط والغاز والقطاعات الصناعيّة مع عملاء من الطراز الأول، بما في ذلك أسماء كبيرة مثل أدنوك، أوكسي، شامبرجر، توتال وهاليبرتون.
ومن خلال هذا الاستحواذ ستتمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها إلى شركات عالميّة في قطاع النفط والدفاع والتي تقوم بروميثيوس بإداراتها.
ومن خلال الاستحواذ على الشركة البريطانية، تعتزم شركة ريسبونس بلس ميديكال تعزيز قدراتها التدريبيّة، مع توسيع خدمات الشركة لتغطية الاستشارات الصحية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. 
وأكد الدكتور روهيل راجافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس ميديكال أهمية هذا المشروع الجديد في تنفيذ استراتيجية التوسع العالميّة للشركة، قائلاً: تعمل هذه الخطوة على ترسيخ مكانتنا كمزوّد الرعاية الصحيّة الأفضل لقطاعات الطاقة والدفاع الرائدة في جميع أنحاء العالم، ونسعى لدمج خبرة بروميثيوس في خدماتنا كجزء من مهمتنا المستمرة لتقديم حلول رعاية صحيّة استثنائيّة.
وكجزء من عملية الاستحواذ، حصلت شركة ريسبونس بلس ميديكال على وكالة توزيع حصريّة في دول مجلس التعاون الخليجي لمنتجات سيفجارد ميديكال ومقرها الولايات المتحدة والمتخصّصة بمنتجات الخدمات الطبيه الميدانيه، مما أضاف المجموعة الأكثر تطوراً في توفير هذه الخدمات في المنطقة.
ومن جانبه قال ستيفن واينز، رئيس التدريب والاستشارات في شركة بروميثيوس ميديكال: هذه لحظة محورية لكلا الشركتين، تُمهد الطريق لتقديم حلول الرعاية الصحيّة المتكاملة التي تشمل خدمات ما قبل المستشفى والتدريب المتخصص والخدمات الاستشارية. 

شركة ريسبونس بلس القابضة
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