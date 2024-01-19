«غرف دبي» تنظم 14 ورشة عمل حول ضريبة الشركات

دبي (الاتحاد)

أسهمت غرف دبي بفعالية في تعزيز الوعي الضريبي لمجتمع الأعمال في دبي، ودعم جاهزيته لتلبية مُتطلبات الامتثال للتشريعات الضريبية، وذلك من خلال تنظيم 14 ورشة عمل تدريبية حول ضريبة الشركات في عام 2023 بمشاركة 1327 من ممثلي الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

وضمن جهود غرف دبي لتوسيع نطاق جهودها لمساعدة شرائح واسعة من رجال الأعمال والشركات على متابعة التطورات الضريبية وضمان الامتثال بقانون ضريبة الشركات، تم تنظيم ورش العمل بــ 3 لغات تشمل العربية والانجليزية بالإضافة إلى لغة الماندرين الصينية.

وفي إطار التعاون الوثيق مع كافة الجهات لدعم مجتمع الأعمال، تم إطلاق سلسلة من الورش التوعوية ضمن برنامج «امتثال»، الذي أطلقته دائرة المالية في حكومة دبي بالتعاون مع غرف دبي، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، ويتخصص البرنامج بالتوعية بضريبة الشركات في الدولة. كما دعمت غرف دبي جلسة «برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات» الذي تنظمه وزارة المالية.

كما بادرت غرف دبي بتعريف الملاحق التجارية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الإمارات على قانون ضريبة الشركات في الدولة، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل شارك فيها 13 من أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون الأقسام التجارية والمكاتب الملحقة بها في السفارات الأوروبية في الإمارات لتزويدهم بلمحة عامة حول ضريبة الشركات والسمات الرئيسية للنظام الضريبي. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل بالتعاون مع عدد من نخبة الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالشؤون الضريبية والقانونية والمحاسبة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تتصدر ضريبة الشركات أولوية قطاعات الأعمال باعتبارها من أهم التطورات التنظيمية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. ويسهم النظام التنافسي لضريبة الشركات في الدولة، والمبني على أفضل الممارسات العالمية، في تعزيز مكانة دبي كمركز دولي للأعمال والاستثمار.

وأضاف لوتاه: تلتزم غرفة تجارة دبي بتقديم دعم متكامل للقطاع الخاص من خلال رفع قدرة مجتمع الأعمال على التعامل مع كافة المتغيرات الهيكلية.