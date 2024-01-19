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اقتصاد

«القابضة» تطلق كرنفالها المجتمعي الأول

«القابضة» تطلق كرنفالها المجتمعي الأول
20 يناير 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، عن إطلاق كرنفال «القابضة» (ADQ) المجتمعي الأول، والذي يوفر لزواره تجربة ثرية للمشاركة في فعاليات ترفيهية، إلى جانب التعرف على محفظة شركات «القابضة» (ADQ) والاطلاع على دورها في دفع مسيرة نمو اقتصاد أبوظبي.
ومن المقرر أن يستقبل كرنفال «القابضة» (ADQ) المجتمعي زواره مجاناً اعتباراً من يوم 26 يناير على مدى ثلاثة أيام فيما تم التنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لتخصيص يوم الخميس 25 يناير لاستقبال الرحلات المدرسية. وتشارك في الكرنفال 19 شركة من الشركات المنضوية تحت مظلة محفظة «القابضة» (ADQ) والتي تمثل قطاعات استراتيجية تسهم جميعها في دعم أداء الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات. 
وقال أنس البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «القابضة» (ADQ): يسعدنا إطلاق كرنفال «القابضة» (ADQ) المجتمعي الأول من نوعه للشركة، لتعزيز تواصلنا مع الشباب والمجتمع في أبوظبي، ندعو الجميع إلى الانضمام إلينا والمشاركة بهذه التجربة المميزة، لتعزيز روح الابتكار والتعاون والشراكات، التي من شأنها إحداث أثر إيجابي مستدام للجميع.

الإمارات
الشركة القابضة ADQ
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