209.5 مليون درهم صافي شراء الأفراد من الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أظهرت تعاملات المستثمرين الأفراد خلال الأسبوع الماضي الثقة في أداء الأسواق المالية لتقلل من تأثر عمليات البيع التي قامت بها المؤسسات المالية في كلا السوقين تفاعلاً مع التطورات الجيوساسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وبلغت محصلة شراء الأفراد، 209.5 مليون درهم محصلة صافي شراء في سوق العاصمة بقيمة 181.9 مليون درهم ونحو 27.5 مليون درهم في سوق دبي المالي. وفي المقابل جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في كلا السوقين (بيعاً) بالقيمة ذاتها (209.5 مليون درهم).

وتباين أداء الأجانب والمستثمرين الإماراتيين حيث كانت محصلة تعاملات الأجانب بيع في سوق العاصمة وشراء في سوق دبي، في حين كانت محصلة تعاملات الإماراتيين شراء في سوق العاصمة وبيع في سوق دبي ما يعكس تفاوتاً وصعوبة في توقع الأداء خلال الأسابيع المقبلة.

وتركز نشاط التداولات خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير في سوق العاصمة، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 7.44 مليار درهم، منها 5.78 مليار في سوق العاصمة ونحو 1.65 مليار في سوق دبي المالي.

وتمكنت الأسواق المحلية من تقليص خسائرها السوقية لتبلغ في نهاية الأسبوع 25.32 مليار درهم تعادل مكاسبها في الأسبوع السابق، حيث انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بنحو 24.81 مليار درهم إلى 2.956 تريليون درهم، فيما خسرت القيمة السوقية لأسهم دبي نحو 511 مليون درهم لتصل إلى 699.497 مليار درهم.

وأغلقت مؤشرات الأسواق محققة انخفاضات طفيفة في نهاية الأسبوع، حيث تراجع مؤشر أبوظبي 78.76 نقطة فيما تمكن مؤشر سوق دبي المالي من الإغلاق منخفضاً 22.4 نقطة خلال الأسبوع.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات (بيع) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (بيع) 98.92 مليون درهم، وصافي (بيع) 18.78 مليون سهم بعد استحواذهم على 28% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 29% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب بشراء 388.244 مليون سهم بقيمة 1.573 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا 407 ملايين سهم بقيمة 1.672 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 12.43 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 30.59 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) بيع بقيمة 128.13 مليون درهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.327 مليار درهم بعد شراء 748.407 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.509 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 801.224 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (بيع) بقيمة 181.9 مليون درهم وصافي (بيع) 52.81 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 620.16 مليون سهم بقيمة تتجاوز 1.454 مليار درهم، وباعوا 567.344 مليون سهم بقيمة 1.272 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 181.9 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 52.81 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 0.8% منخفضاً بمقدار 78.76 نقطة، ويغلق عند مستوى 9712.4 نقطة، مقارنة مع 9791.16 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9795.29 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9681.69 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار 50 شركة، فيما أغلقت 27 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 82 ألفاً و103 صفقات خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.368 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.782 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 24.81 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.956 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.981 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ نحو 135 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 27.52 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وزادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات البيع، حيث بلغت 504.194 مليون درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 476.673 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بنحو 27.52 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض بنحو 22.4 نقطة عند مستوى 4081.71 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4104.11 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 511 مليون درهم لتبلغ 699.497 مليار درهم مقارنة بنحو 700.008 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.659 مليار درهم بعد تداول 600.934 مليون سهم خلال 31 ألفاً و718صفقة.



تداولات الإماراتيين

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 71.92% من قيمة التداولات و70.95% من كمية التداولات.



«سالك» الأكثر نشاطاً وصعوداً

تصدر سهم «سالك» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس وكذلك الأكثر نشاطاً من حيث الكمية والقيمة في سوق دبي بعد اعلان الشركة تركيب بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية.

وأغلق السهم عند 3.45 درهم مرتفعاً بـ 5.1%.

وشهد السوق أمس تنفيذ 4 صفقات كبيرة لتداول 28 مليون سهم من أسهم «سالك» بقيمة تجاوزت 94 مليون درهم.