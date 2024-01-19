محمد الشرقي يطلع على مشاريع «أدنوك» في الفجيرة

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، محمد التندي مدير مشاريع استراتيجية في «أدنوك».

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط الحالية والمستقبلية للشركة، وعدد من المشاريع النوعيّة التي تعمل عليها في إمارة الفجيرة، وجرت مناقشة مراحل التطور والتشغيل في مشروع أدنوك لتخزين النفط الخام في الإمارة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، التطور الكبير والمستمر لمشاريع النفط والغاز التي تسهم في دعم ركائز النمو الاقتصادي للإمارة، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات إنجازها في جميع مراحلها، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التنافسية التي تخدم المكانة العالمية للفجيرة في سوق النفط العالمي، وتدعم رؤية الدولة في مسيرة تنميتها الشاملة والمستدامة.

ونوّه سموه، إلى المميزات الجيولوجية والمتنوعة التي تحظى بها إمارة الفجيرة وفرص استغلالها الأمثل في مختلف الصناعات مثل تخزين النفط والغاز.

وثمّن سموه، جهود الشركة خلال السنوات الماضية في إتمام أكبر مشروع لتخزين النفط الخام في العالم في الإمارة، وتحقيق أهدافه وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة. وتقدم محمد التندي بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموه لمشاريع الشركة في إمارة الفجيرة.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.