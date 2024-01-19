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اقتصاد

«تريندز» ومنظمة التجارة العالمية يبحثان فرص التعاون البحثي

جانب من الاجتماع (من المصدر)
20 يناير 2024 00:58

جنيف (الاتحاد)

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استعرض باحثو مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومسؤولو منظمة التجارة العالمية في جنيف (WTO)، خلال جلسة حوارية، سبل تعزيز التعاون بين المركز والمنظمة في مجال البحث العلمي والتحليل الاقتصادي، والمعلومات والخبرات، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات مشتركة.
كما تم خلال الجلسة، التي عقدت في مقر المنظمة في جنيف، بحث عقد حوار استراتيجي مشترك بين المركز والمنظمة، بهدف تعزيز التعاون البحث والمعرفي، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاستدامة، بجانب بحث سبل دعم مؤتمر التجارة العالمي، الذي سيعقد في أبوظبي وآفاق بناء حوار استراتيجي.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أهمية تعزيز التعاون المثمر بين المركز ومنظمة التجارة العالمية، بما يساهم في نشر المعرفة التي تساعد في تحليل الأحداث، وتقديم رؤى استشرافية في المجالات كافة، والاقتصادية خاصة. من جانبه، أعرب بيجينغ تشانغ، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن ترحيبه بالتعاون مع مركز تريندز، في مجال البحث العلمي والتحليل الاقتصادي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
منظمة التجارة العالمية
البحث العلمي
محمد العلي
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