السبت 20 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المعلومات المالية» تستضيف وفداً من وكالة مكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة

صورة جماعية للوفد البريطاني مع مسؤولي وحدة المعلومات المالية (من المصدر)
20 يناير 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: ندعم إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية
الإمارات تواصل جهودها المكثفة لمواجهة التداعيات الإنسانية للحرب في غزة

استضافت وحدة المعلومات المالية خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري في أبوظبي وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة بين البلدين.  
وتمثل الشراكة، التي تأسست في سبتمبر 2021، تعاوناً استراتيجياً بين دولتين تشكّلان مراكز مالية بارزة عالمياً، حيث تتمثل مهمّتها الرئيسة في تبادل الخبرات وتحسين الممارسات المشتركة لمكافحة الجرائم المالية. ومنذ إطلاقها، عززت الشراكة التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فنتج عنها هذا النهج الجديد للتعاون التشغيلي، الأمر الذي يعكس التزام الدولتين بالتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. 
ويترأس الشراكة كل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وبريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطاني السابقة.
وشارك في الزيارة وفدٌ من المملكة المتحدة ضمّ ممثلين عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، ووحدة المعلومات المالية البريطانية، والفرق التنفيذية التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية في دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وقد شكّلت الزيارة الاجتماع الافتتاحي للفريق التشغيلي المشترك لمكافحة غسل الأموال. وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق: نرحب بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع شركائنا الإقليميين والدوليين، فهذا الجهد الجماعي هو أساسيٌ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان حماية ونزاهة النظام المالي المحلي والعالمي. 
من جهته، قال أدريان سيرل، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة: يُعدّ التعاون الدولي عنصراً أساسياً لمواجهة التمويل غير المشروع العابر للحدود.

المعلومات المالية
أبوظبي
الإمارات
مكافحة الجريمة
المملكة المتحدة
بريطانيا
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
الإنتر يقترب من «الهدف الأول»!
الرياضة
الإنتر يقترب من «الهدف الأول»!
اليوم 09:03
13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين
الأخبار العالمية
13 قتيلاً جراء حريق في مدرسة بالصين
اليوم 08:57
المسبار الياباني "سليم" يهبط على القمر ويعاني من مشكلات في الطاقة
الترفيه
المسبار الياباني "سليم" يهبط على القمر ويعاني من مشكلات في الطاقة
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©