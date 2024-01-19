«الريم» تقود الطلب على الشقق السكنية في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت جزيرة الريم خلال العام الحالي تصدر قائمة قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق السكنية في أبوظبي، مع توالي توفر المزيد من المعروض من الشقق التي تستقطب شرائح متنوعة من المستثمرين.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد» أن جزيرة الريم تشهد طلباً مرتفعاً سواء فيما يتعلق بالبيع أو الإيجار للوحدات السكنية، في ظل الموقع المتميز للجزيرة وسط أبوظبي، وتوفر الخدمات والمرافق الجاذبة للسكان. وأظهر تقرير صادر مؤخراً عن موقع بيوت ودوبيزل عن الاستثمار في عقارات أبوظبي للربع الثالث من عام 2023، تصدر جزيرة الريم قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، كما شهدت أسعار الشقق بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 2.87% مقارنة بالربع الثاني من 2023، ليصل سعر شراء القدم المربعة إلى 1064 درهماً، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.57%. كما تصدرت «الريم» قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق الفاخرة في أبوظبي، حيث ارتفعت إيجارات الأستوديوهات بنسبة 4.4% لمتوسط 47 ألف درهم سنوياً، والشقق ذات الغرفتين بنسبة 1.15% إلى 88 ألف درهم، فيما استقرت إيجارات الشقق ذات الغرفة الواحدة عند متوسط 59 ألف درهم سنوياً، بحسب التقرير.



زيادة الأسعار

وأظهرت مؤشرات السوق العقاري في أبوظبي، بمنظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ارتفاع أسعار الشقق المؤلفة من غرفة واحدة في جزيرة الريم من 1.078 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2023 إلى 1.089 مليون بالربع الرابع من ذات العام، والغرفتين من 1.68 إلى 1.78 مليون، والأربع غرف من 2.15 إلى 2.45 مليون، فيما تراجع متوسط سعر الأستوديو من 440 إلى 420 ألف درهم، والشقق ذات الثلاث غرف من 2.3 إلى 2.24 مليون درهم. وفيما يتعلق بالإيجارات، استقر متوسط إيجار الأستوديو خلال الربع الرابع من العام الماضي عند متوسط 42.5 ألف درهم سنويا، والشقة ذات الغرفة الواحدة عند 57 ألفاً، والغرفتين عند 85 ألفاً، والثلاث غرف عند 125 ألفاً، فيما ارتفع متوسط إيجار الشقق ذات الأربع غرف من 117 إلى 138 ألف درهم سنوياً، والخمس غرف من 168 إلى 180 ألفاً.



مناطق التملك الحر

وأكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، في ظل نمو حركة المبيعات، لاسيما بمناطق التملك الحر، وفي مقدمتها جزيرة الريم، فضلاً عن جزيرتي ياس والسعديات.

وبلغت قيمة التصرُّفات العقارية في أبوظبي 67.76 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، بنمو 56% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح مركز أبوظبي العقاري أنَّ هذه القيمة ناتجة عن 16,170 معاملة عقارية شملت عمليات البيع والشراء والرهن العقاري على مستوى الإمارة، محقِّقة ارتفاعاً بنسبة 36% في حجم هذه الصفقات مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.



طلب مرتفع

بدوره، أرجع أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات أن الطلب المرتفع على عقارات الريم ينعكس على معدلات الأسعار بالجزيرة، والتي تشهد زيادة مستمرة سواء فيما يتعلق بالبيع أو الإيجار.

وأشار ربيع إلى ارتفاع العائد الاستثماري على عقارات جزيرة الريم، سواء فيما يتعلق بالشقق، فضلا عن الفلل، مع إطلاق مشاريع جديدة للفلل بالريم خلال الفترة الأخيرة، بعد سنوات من سيطرة الشقق على الجزيرة.

وجاءت جزيرة الريم في المرتبة الرابعة، فيما يتعلق بالمناطق الأكثر طلباً لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، بحسب تقرير موقع بيوت ودوبيزل، حيث شهدت أسعار الفلل بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة 0.92% خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالربع الثاني من 2023، ليصل سعر شراء القدم المربع إلى 1421 درهم، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.71%، بحسب التقرير.



مشاريع جديدة

أطلقت شركة كيو للعقارات، فبراير الماضي، مرحلة جديدة من مشروع «ريم هلز» بالريم، تضم 593 وحدة سكنية.

كما أطلقت خلال مايو المرحلةَ الثانيةَ من الشقق والتي تضم 300 وحدة سكنية ضمن «ريم هلز»، والذي سيوفر نحو 2238 وحدة سكنية، بتكلفة 8 مليارات درهم. وأطلقت شركة تايجر العقارية أكتوبر الماضي مشروع برج «ريناد» بالريم، وسيضم 265 وحدة.

ووقعت ديار للتطوير، وأراضي العقارية، مؤخراً اتفاقية بهدف إنشاء مشروع مشترك في الريم.



نمو المبيعات

كشف تقرير صادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية مؤخرا، عن توقعات بنمو سوق المبيعات السكنية بأبوظبي خلال الأشهر المقبلة. وأوضح التقرير أن سوق العقارات بأبوظبي سجلت تسليم 1000 وحدة سكنية بالربع الثالث من 2023، وهي مُوزعة على مختلف مناطق المجمعات السكنية، خاصة في منطقة شاطئ الراحة.