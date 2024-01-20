100 شركة يابانية تستكشف فرص التوسع في الإمارات والمنطقة

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من معرض اليابان- كيوتو التجاري، غداً الاثنين، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة يابانية رائدة في جميع القطاعات التكنولوجية والصناعية والإبداعية.

ووفق المنظمون، يعتبر المعرض أول منصة شاملة لعرض ابتكارات الشركات اليابانية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدعم رئيس من حكومة محافظة كيوتو اليابانية، التي تعد مركزاً لصناعة التكنولوجيا المتقدمة، ومن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والعديد من الهيئات التجارية اليابانية.

ويهدف المعرض، الذي تنظمه مؤسسة "مايكو إنتربرايز" اليابانية، للمساهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات واليابان ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

ويتوقع أن يستقطب المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 20 ألف زائر من قادة القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.

وقالت ماي ساكاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو انتربرايز المنظمة للمعرض، إن المعرض يعد أول منصة شاملة تتواجد تحت مظلتها أكثر من 100 شركة من اليابان، لاستعراض أحدث ابتكاراتها في العديد من القطاعات والصناعات المختلفة من التكنولوجيا والصناعة والأغذية والمنتجات الحرفية التقليدية والألعاب الإلكترونية وغيرها من الصناعات التي تجسد المكانة العالمية لليابان بشكل عام ومدينة كيوتو بشكل خاص التي تعد مركزاً رئيساً للصناعات المتقدمة في اليابان.

وأضافت أن المعرض سيشكل مناسبة لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة بين الشركات اليابانية والإماراتية، واستكشاف الفرص المتاحة في أسواق الإمارات التي يتواجد بها بالفعل عدد كبير من الشركات اليابانية.

وأعربت عن تطلعها لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات اليابانية عبر بوابة دبي التي رسخت موقعهاً واحدة من أبرز محاور التجارة في المنطقة والعالم، فضلاً عن الاستفادة من المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات في حركة التجارة الدولية، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية للإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة للشركات اليابانية وصولاً إلى العديد من الأسواق.