«أبوظبي للسلم» يؤكد على دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية

دافوس (وام)

أكد الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، على دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية.

ونوه في هذا الصدد برؤية دولة الإمارات لنشر ثقافة السلم والتسامح في العالم ودورها الريادي في التنمية المستدامة، ودعوة العالم لعناق حضاري يضمن الأمن والاستقرار والازدهار التنموي والاقتصادي للجميع، مذكراً في هذا السياق بالنجاح الباهر لاحتضان الإمارات للقمة العالمية للمناخ «COP28».

واستعرض، ضمن مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس، دور منتدى أبوظبي للسلام في تطوير مفاهيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، من خلال نداء روما لأخلاقيات الذّكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جهات دولية، مثل الأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان، كما سلط الضوء على دور المنتدى في تأسيس أول لجنة للذكاء الاصطناعي والمجتمع المدني، والتي تم إطلاقها في لندن في ديسمبر 2023، لفحص دور الأخلاق والحوكمة في الذكاء الاصطناعي.

وجاءت مشاركة المنتدى تجسيداً لانخراطه في المجلس التنفيذي لمبادرة مجلس الـ 100، وهي مبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، وتهدف إلى تعزيز الحوار والفهم بين العالم الإسلامي والغرب. وشارك الشيخ المحفوظ بن بيه في طاولة مستديرة مغلقة، برئاسة رئيس ومؤسس منتدى دافوس كلاوس شواب، وقد ضمت عدداً محدوداً من المشاركين لتدارس تحديات العالم الحديث واستكشاف دور المجتمع المدني في تعزيز التعاون متعدد الأطراف. وشهد اليوم الثاني إطلاق تقرير منتدى دافوس حول «الإيمان بالعمل»، في جلسة مناقشات استراتيجية تركزت حول دور التعليم والذكاء الاصطناعي في تحقيق السلام المستدام. كما شهد اليوم الثالث أعمال «حوار عبر العشاء: الإيمان في العمل»، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من خلفيات دينية مختلفة، ومن كبار الفاعلين في المجتمع المدني. وتناول سعادته في كلمته.. القيمة الجوهرية لكرامة الإنسان، المتجذرة بعمق في تعاليم جميع الأديان وعلى وجه الخصوص في قيم الإسلام ونصوصه المقدسة.

كما دعا إلى بناء نظام دولي يصون كرامة الإنسان ويحميها بكل فاعلية، متجاوزاً الفوارق الدينية والثقافية والعرقية، تأسيساً على ما تضمنته القيم الدينية والإنسانية من مساواة وإنصاف واحتضان للتنوع.