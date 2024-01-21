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اقتصاد

«غرفة عجمان» تحصل على أيزو الحوكمة المؤسسية

«غرفة عجمان» تحصل على أيزو الحوكمة المؤسسية
22 يناير 2024 01:07

عجمان (الاتحاد)

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حصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان على أيزو الحوكمة المؤسسية ISO37000، ضمن إنجاز يعكس التزام الغرفة بأعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة عملياتها وأنظمتها التشغيلية وتوفير بيئة أعمال مستدامة تضمن الارتقاء بالخدمات وتحسين الكفاءة.
وتسلم أيزو الحوكمة المؤسسية في مقر الغرفة، عبدالله عمر المرزوقي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.
وقالت مريم الشحي، مدير إدارة الموارد المالية، رئيس فريق الحوكمة في غرفة عجمان: إن تتويج غرفة عجمان بأيزو الحوكمة المؤسسية يتواءم مع هدف الغرفة الاستراتيجي المعني بتصميم وتنفيذ نموذج تشغيلي متكامل يعزز الحوكمة والمرونة والتشاركية.
من جانبها، أفادت أمل حميد المطروشي، نائب رئيس فريق الحوكمة، أن تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة الأنشطة والممارسات يحقق مجموعة من الأهداف، ومنها تطبيق مبدأ المسؤولية وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات والسياسات، والمساهمة في بناء الثقة بين الغرفة ومتعامليها وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة.

غرفة عجمان
عجمان
أيزو
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