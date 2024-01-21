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اقتصاد

«ديوا» تدشّن 14 محطة نقل كهرباء بتكلفة 1.5 مليار درهم

«ديوا» تدشّن 14 محطة نقل كهرباء بتكلفة 1.5 مليار درهم
22 يناير 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي 14 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 2100 ميجافولت أمبير خلال عام 2023، إضافة إلى 120 كيلومتراً من الكابلات الأرضية لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسية. 
وتغذي محطات النقل الجديدة مناطق الجداف، وند الشبا الثالثة، والرقة، والحبية الرابعة، وميناء جبل علي (محطتان)، ومرسى دبي، واليفره-1، وجبل علي الثانية، والمعبر التجاري، والثنية الخامسة، وجبل علي الصناعية 1، 2، 3.
وأوضح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن التكلفة الإجمالية لهذه المحطات والمشاريع المرتبطة بها بلغت نحو مليار و500 مليون درهم، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات «الهيئة» في مشاريع شبكات نقل الكهرباء التي تم إنجازها أو البدء فيها خلال عام 2023 بلغت 7 مليارات درهم، حيث بلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تم تدشينها نحو 2.1 مليار درهم، بالإضافة إلى 4.9 مليار درهم للمشروعات قيد التنفيذ والتي من المخطط الانتهاء منها خلال عامي 2024 و2025.
أعلى المعايير 
أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، إلى أن إنجاز المحطات الـ 14 تطلّب أكثر من 16 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.

ديوا
هيئة كهرباء ومياه دبي
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