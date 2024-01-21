أليكس كيبمان المؤسس لشركة «أنالوج» لـ «الاتحاد»: الإمارات ضمن أبرز المراكز العالمية للأعمال والتطور التكنولوجي

يوسف العربي (أبوظبي)

تعتبر دولة الإمارات من أبرز المراكز العالمية للأعمال والتطور التكنولوجي، ويرجع الفضل في ذلك إلى جهودها الرائدة في مجال تطوير خدمات التكنولوجيا، والحوسبة وخدمات الذكاء الاصطناعي، حسب أليكس كيبمان، المؤسس لشركة «أنالوج» التابعة لـ «جي 42».

وقال كيبمان، في أول حوار له بعد تأسيس شركة «أنالوج»، إن الشركة تسعى إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز كفاءة معالجة البيانات، كما ستوفر حلولاً تتمحور حول تلبية احتياجات الأشخاص، بهدف تحويل الأفكار والابتكارات إلى واقع ملموس يخدم الإنسانية. وتتخصص الشركة في حوسبة الحافة، وهي عملية تقريب معلومات التخزين والقدرات الحاسوبية للجهاز الذي يُنتج تلك البيانات للمستخدمين الذين يتعاملون معها، ومن أهم مزايا حوسبة الحافة تقليص زمن الاستجابة، وتحسين أمن البيانات، وزيادة الإنتاجية، وجمع البيانات عن بُعد، والتكاليف المنخفضة

اتصال سلس

وأوضح كيبمان أن شركة «أنالوج» تتخطى حدود المألوف، لتمهد الطريق نحو مستقبل يتسم بالاتصال السلس بين الأشخاص والأماكن والأشياء، فهي ليست منتجاً، بل مزود حلول فريد من نوعه يستفيد من تكامل أجهزة الاستشعار الذكية وتقنيات الواقع المختلط للربط بين الاحتياجات البشرية مع الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل رسالة الشركة في تطوير التكنولوجيا التي تعمل على تعزيز المهارات البشرية بدلاً من استبدالها، وبذلك ترسي جسراً يقلص الفجوة بين الفكرة والواقع.

وأضاف: يكفل نهج «أنالوج» في مجال الذكاء الاصطناعي ألّا يقتصر التطوّر التكنولوجي على الكفاءة والراحة فحسب، بل يشمل أيضاً تحسين التجارب البشرية والسعي إلى خلق عالم أكثر ترابطاً وتنوعاً وفي نهاية المطاف، يتمثل هدف الشركة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع حياة الإنسان اليومية، لتحقيق التناغم والتفاعل مع البيئة المحيطة.

وتعد «أنالوج» أحدث استثمارات محفظة جي42 التي تضم مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من القطاعات، ويمثل إطلاق الشركة خطوة أولى لـ «جي 42» نحو استكشاف الإمكانيات في عصر الحوسبة الطرفية، مما يساهم في تقدّم الإنسانية من خلال توفير التكنولوجيا المبتكرة، وستستفيد جميع الشركات العاملة تحت مظلّة «جي42، من محفظة الذكاء الاصطناعي التي تنمو بسرعة متزايدة.

إمكانيات هائلة

وقال كيبمان: باعتبارها شركة متجذرة في دولة الإمارات، تلمس «أنالوج» إمكانات هائلة عبر المنطقة بأكملها، وتعدُّ الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في المنطقة، بما في ذلك تلك التي قامت بها جي 42 لتطوير قطاع التكنولوجيا وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي، غير مسبوقة، وتشكل بيئة مثالية لنمو وتطوّر «أنالوج».

ولفت كيبمان إلى أن أجهزة الاستشعار وأجهزة الواقع المختلط تلعب دوراً حاسماً وفعالاً، حيث تهدف رؤية «أنالوج» إلى تأسيس تواصل سلس وفعّال بين الأشخاص والأماكن والأشياء، وذلك من خلال توظيف أجهزة الاستشعار الذكية وتقنيات الواقع المختلط لتقليص الفجوة بين قدرات الذكاء الاصطناعي واحتياجات البشر.

وفيما يتعلق بحالات الاستخدام المختلفة لخدمات «أنالوج» قال كيبمان: يمكن تطبيق حلول «أنالوج» المرنة والقابلة للتوسع في مجموعة واسعة من المجالات الصناعية، والتي لا تقتصر على قطاعات الرعاية الصحية، والبناء والإنشاءات، والقطاع العام والبيئة. وقال: ستصبح مواقع البناء أكثر أماناً وفاعلية، مع إمكانية تنبؤ الذكاء الاصطناعي بالاحتياجات والمخاطر المحتملة لتسهيل عملية البناء.

وأضاف أنه يمكن تخيل مستقبل بإمكانيات لا حدود لها بفضل حلول «أنالوج» للمدن الذكية المدعومة ببنية تحتية تعمل بالذكاء الاصطناعي مثلاً، والتي تتكيف بشكل مباشر مع نبض الحياة الحضرية والشوارع التي تتفاعل مع حركة المرور.