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اقتصاد

1650 شركة في معرض عالم القهوة 2024

عبد الله بن طوق خلال تجوله بالمعرض (من المصدر)
22 يناير 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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افتتح معالي عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد، أمس، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض «عالم القهوة - دبي 2024»، الذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصة» العالمية، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 23 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 1.650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، وبزيادة 50% في المساحة، ويكتسب المعرض هذا العام أهمية خاصة في ظل الإقبال العالمي الواسع من 51 دولة للمشاركة في فعالياته المتنوعة.
وتجوّل معاليه بين أجنحة المعرض يرافقه كل من تيمور عبدالجليل، القنصل العام للجمهورية القيرغيزية في دبي والإمارات الشمالية، ويانس أبوستلوبوس، رئيس جمعية القهوة المختصّة، وخالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ دي إكس بي لايف، وأشاد معالي وزير الاقتصاد بالمعرض الذي يُعدُّ منصّة بارزة تجمع روّاد ومحبّي القهوة والعاملين في هذه الصناعة الرائدة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف آفاق النموّ ومختلف الأنشطة والفعاليات المرتبطة بها، كما أعرب عن سعادته بالحضور اللافت للزوّار، والمشاركة المتنامية للعلامات التجارية والعارضين من مُختلف أنحاء العالم، مثنياً على كفاءة التنظيم.
وتركّز دورة هذا العام على الاستدامة في مجال القهوة وسبل تعزيزها، وضرورة تبنّي الممارسات المسؤولة، وضمان استمراريّة سلاسل إمداد القهوة، وتُجسّد هذه الدورة التطوّر والنموّ في سوق القهوة على مستوى المنطقة، في ظل تنامي الطلب على مُختلف منتجاتها، وتزايد الإقبال على القهوة المختصّة.
منصّة
قال خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في دولة الإمارات: يسرّنا أن نشهد تنامي مكانة هذا الحدث كوجهةٍ تستقطب الشركات المحلّيّة والدوليّة المتخصصة في صناعة القهوة إذ يُعدّ المعرض منصّةً للتعرّف على ثقافات وفنون تحضير القهوة، ومواكبة أحدث اتجاهات الصناعة، ومشاركة الخبرات حول سبل تعزيز الاستدامة في قطاع القهوة ويكتسب «عالم القهوة» أهميّةً إضافية بحكم إقامته في دبي، ما يسهم في توطيد أواصر التعاون والتواصل بين العلامات التجارية العالمية وشركائها في منطقتنا.

عبد الله بن طوق
وزارة الاقتصاد
القهوة
دبي
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