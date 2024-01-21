الإثنين 22 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تحويل مخلفات المنشآت الغذائية إلى وقود حيوي ومياه للري وأسمدة

محمد سيف الأفخم وأحمد بن عيسى السركال يفتتحان مصنع السركال إنفيرول في الفجيرة
22 يناير 2024 01:07

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
السدراني يتصدر المواطنين في «الفجيرة للشطرنج الخاطف»
«تعادل الكبار» يدشن «الفجيرة للقدرة الشطرنجية»

افتتح المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، وأحمد بن عيسى السركال رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال، مصنع السركال إنفيرول، لمعالجة مخلفات مصائد الشحوم والزيوت، في منطقة الحلاه الصناعية بإمارة الفجيرة.
ويأتي افتتاح المصنع التابع لمجموعة السركال حسب خطة بلدية الفجيرة في الإدارة المتكاملة والذكية لمخلفات مصائد الشحوم في الإمارة، كما يعتبر المصنع جزءاً من مشروع متكامل لإدارة المخلفات من المصدر ويدعم أيضاً أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2050 وخطط الإمارة المستدامة.
وقالت إلهام بورتانجستاني، مدير عام مصنع « السركال إنفيرول»، إن مصنع المجموعة في الفجيرة يعد المصنع الثاني في دولة الإمارات ويقام على مساحة 2000 قدم لمعالجة 15 ألف غالون من مخلفات مصائد الشحوم.
وأضافت أن تشغيل المصنع في إمارة الفجيرة يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وأجندتها الوطنية الساعية إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، مشيرة إلى أن بلدية الفجيرة أطلقت بالتعاون مع مجموعة «السركال -بلو» مشروعها الريادي في الإدارة المتكاملة لمخلفات زيوت الطهي وشحوم الطعام في عام 2017، والذي يهدف إلى تطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وضمان التخلص الآمن من هذه المخلفات، واليوم نحتفل بثمرة هذه الجهود في افتتاح مصنع انفايرول مجموعة السركال. 
وقالت لـ «الاتحاد» إن مصنع إنفايرول لمعالجة مخلفات مصائد الشحوم في الفجيرة سيخدم المنطقة الشرقية والشمالية في الدولة حيث تلبي الطاقة الإنتاجية للمصنع احتياجات الإمارة خلال 10 سنوات قادمة
وأوضحت أن المصنع الجديد يأتي بعد تشغيل مصنع الشركة في دبي الذي يعتبر الأول من نوعه، حيث يجمع بين معالجة المياه ومعالجة المخلفات الصلبة في مصنع واحد، منوهة بأن تشغيل المصنع سيتم بوساطة كوادر وطنية متخصصة، وذلك بعد الانتهاء من تركيب مصائد الشحوم في الإمارة بحيث سيتم معالجة المخلفات والاستفادة منها داخل الفجيرة سواء كمياه للري أو لإنتاج الأسمدة والوقود الحيوي. 
وأفادت بورتانجستاني، بأن مجموعة السركال تخطط للتوسع في منطقة الخليج وعدد من البلدان الأخرى، لنقل الخبرة الإماراتية في مجال معالجة مخلفات المنشآت الغذائية.

الفجيرة
بلدية الفجيرة
المنشآت الغذائية
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الإمارات نجحت في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:12
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:11
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
اليوم 01:11
امرأة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: النساء والأطفال أبرز ضحايا الحرب في غزة
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©