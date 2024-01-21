تحويل مخلفات المنشآت الغذائية إلى وقود حيوي ومياه للري وأسمدة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

افتتح المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، وأحمد بن عيسى السركال رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال، مصنع السركال إنفيرول، لمعالجة مخلفات مصائد الشحوم والزيوت، في منطقة الحلاه الصناعية بإمارة الفجيرة.

ويأتي افتتاح المصنع التابع لمجموعة السركال حسب خطة بلدية الفجيرة في الإدارة المتكاملة والذكية لمخلفات مصائد الشحوم في الإمارة، كما يعتبر المصنع جزءاً من مشروع متكامل لإدارة المخلفات من المصدر ويدعم أيضاً أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2050 وخطط الإمارة المستدامة.

وقالت إلهام بورتانجستاني، مدير عام مصنع « السركال إنفيرول»، إن مصنع المجموعة في الفجيرة يعد المصنع الثاني في دولة الإمارات ويقام على مساحة 2000 قدم لمعالجة 15 ألف غالون من مخلفات مصائد الشحوم.

وأضافت أن تشغيل المصنع في إمارة الفجيرة يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وأجندتها الوطنية الساعية إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، مشيرة إلى أن بلدية الفجيرة أطلقت بالتعاون مع مجموعة «السركال -بلو» مشروعها الريادي في الإدارة المتكاملة لمخلفات زيوت الطهي وشحوم الطعام في عام 2017، والذي يهدف إلى تطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وضمان التخلص الآمن من هذه المخلفات، واليوم نحتفل بثمرة هذه الجهود في افتتاح مصنع انفايرول مجموعة السركال.

وقالت لـ «الاتحاد» إن مصنع إنفايرول لمعالجة مخلفات مصائد الشحوم في الفجيرة سيخدم المنطقة الشرقية والشمالية في الدولة حيث تلبي الطاقة الإنتاجية للمصنع احتياجات الإمارة خلال 10 سنوات قادمة

وأوضحت أن المصنع الجديد يأتي بعد تشغيل مصنع الشركة في دبي الذي يعتبر الأول من نوعه، حيث يجمع بين معالجة المياه ومعالجة المخلفات الصلبة في مصنع واحد، منوهة بأن تشغيل المصنع سيتم بوساطة كوادر وطنية متخصصة، وذلك بعد الانتهاء من تركيب مصائد الشحوم في الإمارة بحيث سيتم معالجة المخلفات والاستفادة منها داخل الفجيرة سواء كمياه للري أو لإنتاج الأسمدة والوقود الحيوي.

وأفادت بورتانجستاني، بأن مجموعة السركال تخطط للتوسع في منطقة الخليج وعدد من البلدان الأخرى، لنقل الخبرة الإماراتية في مجال معالجة مخلفات المنشآت الغذائية.