أبوظبي تقدم لزوارها 100 تجربة سياحية متنوعة

رشا طبيلة (أبوظبي)

حددت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبر موقعها «حياكم في أبوظبي»، 100 تجربة سياحية تقدمها للزوار والسائحين القادمين من مختلف بقاع العالم، وتناسب جميع الأذواق من رحلات ثقافية وتراثية متنوعة، وأنشطة موجهة نحو الطبيعة من صحراوية وبحرية، ووجهات سياحية ترفيهية وبيئية.

وأفادت الدائرة أن تلك الأنشطة السياحية تشمل أيضاً رحلات السفاري في صحراء أبوظبي، والأنشطة البحرية مثل ركوب قوارب التجديف، وتجارب للمغامرات والترفيه في مدن ياس الترفيهية، ورحلات استجمام في جزيرة السعديات، ومواقع ومعالم ثقافية بارزة مثل متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن، والسياحة الرياضية من خلال توفر العديد من المرافق والأندية الرياضية، إضافة إلى السياحة البيئية مثل زيارة منتزه قرم الجبيل والتجديف بين أشجار القرم ومنتزه الحياة البرية في جزيرة صير بني ياس وغيرها.

واستعرضت الدائرة عبر موقعها جميع التجارب البالغ عددها 100 تجربة، منها عيش الحياة البرية في الصحراء في سفاري العين، إلى جانب فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة عبر ركوب مضمار الوثبة للدراجات المضاء، فضلاً عن نصب خيمة في مخيم بحيرة الوثبة لقضاء وقت وسط الطبيعة، مع الاستمتاع أيضاً بالمرافق الترفيهية في الموقع، إضافة إلى التخييم في «باب النجوم» على شاطئ البحر، والتنزه سيراً على الأقدام أو بالدراجة الهوائية أو التخييم تحت النجوم في منتزه جبل حفيت الصحراوي، أول موقع تراثي عالمي في الإمارات.

ولمحبي المغامرة، تضم أبوظبي تجارب سياحية متعددة ومتنوعة، منها النشاطات على الكثبان الرملية مثل التزلج على الرمال أسفل الكثبان الرملية الصحراوية في أبوظبي، وقرية الليالي العربية، التي تم إنشاؤها للزوار لتجربة روح الجزيرة العربية القديمة والحياة الإماراتية التقليدية، وتتوفر فرصة القفز المظلي الداخلي وتسلق الجدران في كلايم أبوظبي في جزيرة ياس، أما المغامرات الترفيهية، فتوجد فرصة للزوار لتجربة أسرع أفعوانية في العالم في عالم فيراري أبوظبي.

وفي العين، يستطيع الزوار تجربة ركوب الدراجة أو المشي لمسافات طويلة في جبل حفيت لمشاهدة شروق الشمس وغروبها، ويمكن لهواة التاريخ والمستكشفين الفضوليين الاستمتاع بنزهة بصحبة مرشدين إلى مقابر جبل حفيت - وهو معلم يتكون من أكثر من 500 مقبرة يعود تاريخها إلى 5000 عام.

ولمحبي الحيوانات، تتاح لهم الفرصة لمشاهدة عرض الصقور وكلاب السلوقي، حيث يعرضون مهاراتهم وبراعتهم في الصيد في الصحراء، إضافة إلى مشاهدة 17000 حيوان متجول بحرية في متنزه الحياة البرية العربية في جزيرة صير بني ياس، إضافة إلى توفر فرصة الاستمتاع بوجبة الإفطار مع الزرافات، والتفاعل مع الحيوانات الأكثر إثارة في حديقة العين للحيوانات، إضافة إلى حديقة الإمارات للحيوانات.

أجواء هادئة

وللراغبين بقضاء أجواء هادئة بين أحضان الطبيعة، تتوفر فرصة مراقبة الطيور صباحاً وهي تغدو في رحلة هادئة من خلال التجديف بقوارب الكاياك عبر غابات القرم في أبوظبي، وفي جزيرة السعديات، يستطيع الزوار تجربة جولة جولف خلابة بجانب المياه الفيروزية في نادي جولف شاطئ السعديات، والابتعاد عن صخب المدينة في جزيرة زايا نوراي والاستمتاع بمناظر خلابة.

وللتعرف على ما تقدمه طبيعة أبوظبي، تضم أبوظبي وجهات متنوعة منها متنزه القرم الوطني، ومتنزه القرم الجبيل، وجزيرة السعديات وصير بني ياس، والفنادق والمتنزهات في جزيرة ياس، وفندق تلال ليوا وقصر السراب في منطقة الظفرة لاكتشاف روعة الصحراء.

وفي مدينة العين، تُتاح فرصة التواصل مع الطبيعة في أحضان واحة العين الخصبة، حيث يمكن للزوار ركوب الدراجة أو المشي عبر الأراضي العشبية، والاستراحة تحت أشجار النخيل واكتشاف كيفية عمل أنظمة الري.

وبهدف أن تصبح المدينة البيئية الأكثر استدامة في العالم، تعد مدينة مصدر مكاناً مميزاً للزيارة للمهتمين بالاستدامة.

تجارب عائلية

وللأطفال تتوفر حدائق خاصة للأطفال تناسب جميع الأعمار في سيركيت إكس في جزيرة الحديريات، وسيحظى الأطفال بيوم مميز في كيدزانيا أبوظبي، وهو مكان ترفيهي تعليمي يحاكي الحياة الواقعية في ياس مول، أما النهر البطيء ومناطق الجذب المائية فتجعل من حديقة مرجان سبلاش مكاناً مميزاً للأطفال، فضلاً عن مركز الإثارة في وادي أدفنتشر.

وُيتاح للأطفال فرصة لقاء الأبطال الخارقين وتجربة أحدث الألعاب في عالم وارنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياس، مع أكثر من 40 لعبة ووجهة ترفيهية، إضافة إلى السباحة وتجربة ألعاب مائية متنوعة في ياس ووتر وورلد، وفي سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي تتاح للعائلات تجارب لا مثيل لها مع أكثر من 100 ألف حيوان بحري من الدلافين والبطاريق وغيرها.

ومن الأفعى الخارقة إلى جولات القوارب الزجاجية، يستطيع الأطفال وعائلاتهم قضاء وقت ممتع في«ناشونال أكواريوم» في مشروع القناة أبوظبي، فيما تقدم مكتبة أبوظبي للأطفال مساحةً ملهمةً لمختلف الأعمار في المجمع الثقافي في أبوظبي.

وتضم أبوظبي حدائق متنوعة وجاذبة للعائلات، فتستطيع العائلات مشاهدة المساحات الخضراء في المدينة واستكشاف جميع المعالم السياحية التي توفرها حديقة أم الإمارات.

ومع آثار تعود إلى عام 2000 قبل الميلاد، تمتلئ حديقة هيلي الأثرية بالعجائب المعمارية وقصص الماضي. وتم بناء حديقة مدينة مصدر المركزية بأعلى معايير الاستدامة، ما يجعلها ممتعة وتعليمية للأطفال، أما حديقة الشيخة فاطمة، فهي حديقة حضرية بها الكثير من أنشطة الأطفال في الهواء الطلق مثل حديقة التزلج والفعاليات الحية المنتظمة ليستمتع بها جميع أفراد الأسرة.

مطاعم وتسوق

لقطاع المطاعم، تتوفر تجارب متنوعة من خيارات المطاعم من الطعام التقليدي الإماراتي والمأكولات البحرية والكافيهات والمطاعم العالمية المشهورة، بإطلالات ومواقع مختلفة من فنادق فاخرة ومعالم سياحية مشهورة والاستمتاع بالمماشي البحرية والجزر السياحية، إضافة إلى مراكز الاستجمام والصحة، فضلاً عن الشواطئ الذهبية التي تضمها أبوظبي مثل جزيرة السعديات وشاطئ الكورنيش وجزيرة ياس والحديريات.

ومن المماشي البحرية ياس باي ووترفرونت، إضافة إلى مرسى ياس في جزيرة ياس، ومرسى القرم الشرقي، والتي تضم خيارات مطاعم وترفيه ورياضات مائية متنوعة.

ولتجارب التسوق، يوجد العديد من التجارب في المراكز التجارية في الإمارة، منها مراكز ضخمة للتسوق مثل ياس مول والجاليريا مول، والأسواق التقليدية مثل سوق القطارة الذي يقدم الحرف اليدوية التقليدية والطعام والبخور، وللسياح فرصة التقرب من الإبل، «سفن الصحراء»، في سوق الجمال بالعين، وهو مركز يواصل الاحتفاء بالتراث الإماراتي.

تجارب رياضة

تقدم أبوظبي لمحبي الرياضات تجارب قيادة السيارات ومجموعة من الرياضات في مدينة زايد الرياضية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والبولينج وحلبة التزلج على الجليد، إضافة إلى تجربة ركوب الخيل والرماية والتزلج على الماء، وغير ذلك الكثير في المركز الترفيهي لـ«منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وتم تصميم حلبة مرسى ياس من أجل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 في أبوظبي، هي المكان المناسب للاستمتاع بالسباقات، حيث يستطيع الزوار تجربة الكارتينج.

ومن التجارب الرياضية، تجارب الرماية في أي من أفضل الأندية في أبوظبي، وقضاء عطلة ممتعة والحصول على دروس في إسطبلات صير بني ياس الواقعة في منتجع وسبا جزر الصحراء بإدارة أنانتارا، إضافة إلى التسجيل في دروس ركوب الخيل في نادي ماندارا للفروسية، إضافة إلى تجربة لعبة بينتبول باتل بارك الضخم، والقفز في الهواء في باونس أبوظبي.

معالم ثقافية

وللمعالم الأيقونية والثقافية، فإن جامع الشيخ زايد الكبير يعد مثالاً على العمارة الفريدة، إضافة إلى المجمع الثقافي، حيث يمكن للزوار زيارة المكتبة ومشاهدة العروض الحية ومشاهدة المعارض أو الاشتراك في ورش عمل فنية وثقافية، فضلاً عن متحف اللوفر أبوظبي الذي يتميز بتصميمه والمعروضات الفنية والثقافية التي يعرضها.

ويعد قصر الوطن جزءاً رئيسياً من برامج السياح والزوار في أبوظبي، فهو يتيح استكشاف الديكورات الداخلية الرائعة، والتقاط الضوء والصوت، والتجول في المكتبة والتقاط عشرات الصور، إضافة إلى قصر الإمارات بتصميمه المميز، فضلاً عن النظر إلى جسر الشيخ زايد بتصميمه المميز.

وفي واحة الكرامة، يرى الزوار النصب التذكاري المعماري الدائم والذي شيد لإحياء ذكرى شهداء الإمارات وتكريمهم.

تاريخ وتراث

يرغب الكثير من السياح معايشة تجربة السكان المحليين قديماً، فيستطيعون التعرف على منازلهم، والأدوات القديمة مثل الفخار في منتزه التراث الثقافي في العين، إضافة إلى التعرف على الأيام الأولى لأبوظبي في مركز زايد للتراث، واكتشاف مجموعة من القطع الفنية الإسلامية الفريدة من نوعها من جميع أنحاء العالم في مركز المعراج الإسلامي المميز، ولعرض الأعمال المنسوجة يدوياً والمعقدة للفنانين المحليين، يستطيع الزوار زيارة مركز الحرف اليدوية النسائية.

ويستطيع الزوار اكتشاف التكوينات الأحفورية التي يبلغ عمرها أربعة ملايين عام في محمية كثبان الوثبة الأحفورية، وزيارة قصر المويجعي، والتعرف على تاريخ الإمارات في قصر الحصن، ومن المواقع الثقافية والتاريخية متحف العين، أقدم متحف في المنطقة، لإلقاء نظرة على ماضي الإمارات الغني.