الذهب يفقد بريقه مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تلاشي توقعات المتعاملين باقتراب خفض أسعار الفائدة، كما فقد الملاذ الآمن جاذبيته مع تحسن شهية المخاطرة قبل بيانات اقتصادية أميركية رئيسية واجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2022.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2023.80 دولار.

وتلاشت توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة في مارس، مما وضع على ما يبدو سقفا لأسعار الذهب.

وهبط الذهب نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 22.18 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 896.27 دولار والبلاديوم 0.8 بالمئة إلى 938.70 دولار.