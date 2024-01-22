"دبي للسلع المتعددة" و"الدانوب العقارية" يطلقان مشروعاً سكنياً بملياري درهم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة العالمية والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إبرام شراكة مع شركة "الدانوب العقارية" لتطوير مشروع سكني جديد في منطقة "بحيرات أبراج جميرا".



ويتألف المشروع الجديد من برجين شاهقين من 65 طابقاً سيضيفان 1200 وحدة سكنية جديدة إلى منطقة أبراج بحيرات جميرا، وهما يمتدان على مساحة بناء 1.7 مليون قدم مربعة، وتبلغ قيمة المشروع نحو 545 مليون دولار (2 مليار درهم إماراتي).



يقع البرجان السكنيان الجديدان، اللذين لا يزالان حالياً في مرحلة التصميم، بجوار منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.



وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "نشهد حالياً طلباً غير مسبوق على العقارات السكنية الفاخرة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، وهذا ما تجسّد جلياً في النجاح الاستثنائي الذي حققه مشروع 'ذا فيوز'، أول مشروع تطويري ضمن تعاوننا مع شركة الدانوب العقارية والذي بيعت وحداته بالكامل، ويضم مجتمع أبراج بحيرات جميرا أكثر من 100 ألف فرد، وإطلاق المشروع الثاني ضمن شراكتنا مع شركة الدانوب العقارية، بالتزامن مع مساعينا المبذولة في إعادة رسم ملامح منطقة أبراج بحيرات جميرا وإثراء محفظة عروضها السكنية النوعية لتلبية احتياجات مجتمعها المتنامي".



ومن جانبه، قال رضوان ساجان المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: "نسعى دوماً إلى البحث عن أراضي متميّزة عبر مناطق التطوير الاستراتيجية وتحويلها إلى مشاريع استثنائية.



وتتجلّى هذه الرؤية في شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، والتي ستمكننا من تعزيز المقومات الجاذبة في مشروعنا القادم، والذي سيوفر بدوره فرصة استثمارية مجزية أمام المستثمرين والمشترين".



تأتي هذه الشراكة عقب إطلاق أول مشروع بين مركز دبي للسلع المتعددة وشركة الدانوب العقارية خلال شهر يناير، وهو مشروع سكني بعنوان "ذا فيوز" في المجمّع "كيه" بمنطقة أبراج بحيرات جميرا وتبلغ قيمته 1.4 مليون درهم إماراتي، وبيعت كافة وحدات البرجين الشاهقين في هذا المشروع بالكامل، مما يُظهر الطلب المستمر على الوحدات العقارية الممتازة في جميع أنحاء المنطقة.



وخلال العام 2023، أبرم مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقيات وشراكات مع خمسة من كبار مطوّري العقارات لإطلاق ستة مشاريع عقارية تجارية وسكنية متميزة في أبراج بحيرات وجميرا ومنطقة أبتاون دبي.

ويساهم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً بنسبة 11% من الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.