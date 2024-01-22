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اقتصاد

"كهرباء ومياه دبي" تحقق أقل متوسط انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى العالم

"كهرباء ومياه دبي" تحقق أقل متوسط انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى العالم
22 يناير 2024 14:57

 أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي تحقيق الهيئة أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم في عام 2023 بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، لتحطم الهيئة بذلك الرقم الذي حققته في عام 2022 والذي بلغ 1.19 دقيقة، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الطاير في تصريحات له: "يأتي هذا الإنجاز الجديد المتمثل بتحقيق أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم تتويجاً لجهود الهيئة في الابتكار وإدارة المرافق والخدمات عبر شبكة ذكية ومترابطة تعتمد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها، لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز مرونة ورشاقة الهيئة وجاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي لتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم".

وأشار إلى أن الشبكة الذكية التي تنفذها الهيئة باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم، تعد إحدى الأدوات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز وتوفر خصائص متقدمة تشمل قدرات اتخاذ القرار التلقائي، وإمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه لضمان التشغيل السلس والسريع والفعال.

ومن بين البرامج التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة الشبكة الذكية، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري.


يعتمد النظام على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة، لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، ما يحسن أتمتة الشبكة وعمليات اكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة، ويدعم جهود الهيئة لمواصلة توفير إمدادات الطاقة وفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية والكفاءة. 

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