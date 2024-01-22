" إيكرس 2024 " يختتم فعالياته بصفقات تجاوزت 1 مليار و 400 مليون درهم

اختتم معرض "إيكرس" الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة في مركز إكسبو الشارقة فعالياته محققا صفقات عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 1 مليار و 400 مليون درهم لكافة المشاريع المشاركة من داخل الدولة وخارجها وسط إقبال جماهيري كثيف من قبل المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال من داخل وخارج الإمارات والمؤسسات العقارية الخاصة والعامة.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري حيث شارك فيه 93 شركة عقارية متخصصة من كبريات الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجورجيا وجمهورية مصر العربية وتركيا والمملكة المغربية وغيرها من الشركات الحريصة على المشاركة في المعرض لسمعته المتميزة وشهرته التي نالها على مستوى المنطقة والعالم فضلا عن مشاركة طيف واسع من الوسطاء العقاريين وشركات الخدمات القانونية والحلول الأمنية والأمن والسلامة وإدارة المشاريع والروبوتات والذكاء الاصطناعي والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالشأن العقاري.

وقد ساهم قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الخاص بتخفيض رسوم تسجيل المعاملات العقارية للمشاريع في إمارة الشارقة والتي نفذت خلال أيام المعرض فقط بشكل واضح في زيادة نسبة الإقبال على المعرض واستقطاب عدد أكبر من الزوار والمستثمرين كما ساهم في تحفيز المطورين على عرض أحدث وأهم المشاريع الجديدة في المعرض حيث يعد القرار أحد المبادرات التي تدعم مجتمع الأعمال وتعزز دوره في الميدان الاقتصادي وتشجع الاستثمار.

وتم زيادة مساحة المعرض هذا العام بنسبة 60% عن العام الماضي لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد المشاريع العقارية والاستثمارية المعروضة من قبل كبريات شركات التطوير العقاري من داخل الدولة وخارجها وتوفير المساحة اللازمة لها كي تعرض مشاريعها بالطريقة المناسبة أمام الزوار والمستثمرين وعرض بين جنبات المعرض أكثر من 372 مشروعاً عقارياً أمام الزوار والمستثمرين القادمين من شتى الدول.

وأثنى زوار المعرض على مستوى تنظيم وإدارة المعرض من قبل القائمين عليه والحوافز والتسهيلات المالية التي قدمتها الشركات العارضة كما أشاد الزوار بتنوع المشاريع وما احتوته من وحدات عقارية فاخرة تلبي جميع الأذواق وعقارات تجارية وصناعية ومشروعات سياحية متنوعة ومرافق تجارية مختلفة عديدة حازت إعجاب الزوار والمستثمرين.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة :نجح معرض "إيكرس الشارقة" هذا العام في تحقيق صفقات عقارية كبيرة وهو ما يعكس النمو والازدهار المتواصل للسوق العقاري في إمارة الشارقة حيث سجلت الدائرة خلال أيام المعرض صفقات عقارية بقيمة 1.1 مليار درهم في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة وبلغ عدد معاملات عقود البيع المبدئية والنهائية التي نفذتها الدائرة 700 معاملة.

وأضاف أن الدائرة حرصت على المشاركة بمنصتين داخل المعرض حتى تستطيع تنفيذ كافة إجراءات المتعاملين والمستثمرين الراغبين بشراء العقارات والاستفادة من الخصومات الخاصة على أسعار العقارات والشقق السكنية أثناء فترة انعقاد المعرض مشيراً إلى أن الدائرة استقبلت بمنصتيها داخل المعرض مئات المتعاملين وتم إنجاز معاملاتهم بسرعة وشفافية ودقة كما أجابت على أسئلة واستفسارات الزوار بخصوص الخدمات التي تقدمها الدائرة للسكان والمستثمرين ورجال الأعمال في الإمارة.

وأوضح الشامسي أن المعرض يحظى بمكانة مرموقة حيث أخذت كبريات الشركات تتسابق على المشاركة في فعاليته وتحرص على عرض أحدث وأبرز مشاريعها العقارية بين أروقته مستفيدة من حزم التسهيلات والحوافز غير المسبوقة التي تقدمها حكومة الشارقة للمستثمرين حتى غدت إمارة الشارقة محط أنظار المستثمرين .

من جانبه أكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن ما حققه معرض "إيكرس الشارقة" من نجاحات كبيرة على صعيد تسجيله صفقات عقارية وتمكنه من استقطاب الآلاف من الزوار ورجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين يمثل تجسيداً حقيقياً للنمو المستدام الذي يشهده المعرض والمكانة الرائدة التي يحتلها كأحد أضخم وأهم المعارض المتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى المنطقة ويعكس قوة القطاع العقاري في إمارة الشارقة وما يشهده من تطوراً ونمواً كبيراً .

وأشار العوضي إلى حرص غرفة الشارقة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على مواصلة تنظيم المعرض وضمان كافة مقومات نجاحه وتعزيز دوره على صعيد المساهمة في تطوير القطاع العقاري وضمان نموه بشكل مستدام وترسيخ مكانة الشارقة وسمعتها المرموقة كوجهة إقليمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة وما تتمتع به من تنوع اقتصادي وتشريعات وقوانين منظمة وتسهيلات حكومية وفرص استثمارية واعدة مشيداً بقرار التوسع في معرض "إيكرس" العقاري والإعلان عن إطلاق "معرض إيكرس دبي" والذي جاء في ضوء النجاح الكبير الذي حققه الحدث والإقبال الجماهيري على مدى دوراته المتتالية منذ انطلاقه في 2008 في الشارقة.

كما أكد سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن عدداً كبيراً من شركات التطوير العقاري المشاركة حققن نجاحات وصفقات كبيرة استثنائية حيث "إيكرس" أثبت قدرته على تقديم الجديد في مجال الاستثمار العقاري في الإمارة والدولة وساهم في فتح آفاق أوسع لإنعاش هذا القطاع وتطويره وزيادة استثماراته وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة والدولة منوهاً بأن المعرض هذا العام شهد تنافساً كبيراً بين المطورين العقاريين من حيث تقديم باقة قيمة من الفرص العقارية الفاخرة والنادرة إلى جانب الخصومات والعروض على الأسعار والتسهيلات في الدفع والتمويل للمشاريع السكنية والتجارية.

وقال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق) :كان لمشاركتنا في هذه النسخة من معرض "إيكرس" دورً محوري في تسليط الضوء على النمو الملحوظ والإمكانيات التي يتمتع بها القطاع العقاري المزدهر في الشارقة وتجسد مشروعات شروق التي تم عرضها في المعرض التزامنا بتعزيز مكانة الشارقة ودورها في توفير بيئة عيش متكاملة تنعم بالرفاهية والاستدامة ومن خلال جناحنا في المعرض حصلنا على المساهمة في التطوير المستمر للمشهد الاقتصادي في إمارة الشارقة كما شهدنا أيضًا تزايد الطلب الكبير على الخيارات العقارية والاستثمارية التي تؤكد على دور ورؤية الشارقة للنمو المستدام والفرص الاستثمارية الجاذبة لجميع المستثمرين من داخل وخارج الإمارة.

وقال عارف إسماعيل الخوري رئيس مجلس إدارة ريبورتاج العقارية العاملة بإمارة أبوظبي هذه أول مشاركة لنا في المعرض كي نستكشف السوق العقاري في الشارقة وخلال الأيام الأربعة حققنا صفقات عقارية تخطت 100 مليون درهم جيث عرضنا 5 مشاريع منها داخل الدولة في أبوظبي وفي دبي ومنها خارج الدولة في القاهرة الجديدة والمغرب وإسطنبول.

وقال عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف : نشكر حكومة إمارة الشارقة والقائمين على معرض "إيكرس" ونحن سعداء بمشاركتنا هذا العام ونشكر كل من حضر المعرض من مواطنين ومقيمين ممن أبدوا ثقتهم بمشاريعنا وشكل المعرض فرصة للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين والوكلاء العقاريين وغيرهم من المشاركين.

وأضاف "عرضنا مشاريعنا العقارية الرئيسة "حيّان" و"الممشى" -الشارقة ولاقت استقطاباً كبيراً حيث بلغت المبيعات خلال أيام المعرض ما يقارب 310 ملايين درهم وهذا ما يشير إلى الجاذبية المتنامية لوحداتنا السكنية ونتطلع خلال العام المقبل إلى مشاريع جديدة لعرضها على الجمهور.

ومن جهته قال أحمد خاطر الحمادي مدير شركة الهيبة العقارية :كانت مشاركتنا ناجحة تماما حيث نفذنا صفقات عقارية خلال أيام المعرض بقيمة بلغت تقريبا 110 ملاين درهم كما قمنا بعرض مشروع الطي التجاري المميز وعرفنا الجمهور به و لاحظنا إقبالا كبيرا على المعرض بفضل قرار المجلس التنفيذي الذي ساهم في زيادة إقبال المستثمرين ونشكر اللجنة التنظيمية على حسن إدارة وتنظيم المعرض وجهودهم الكبيرة لخدمة الجمهور وتسهيل عمل العارضين والمطورين العقاريين.

وقال أحمد الحديدي المدير العام للمبيعات بشركة شموس العقارية لقد حققنا نجاحا كبيرا خلال مشاركتنا في معرض "إيكرس الشارقة" كما سجلنا صفقات عقارية بقيمة 40 مليون درهم واستقطبنا نحو 400 زائر خلال أيام المعرض الأربعة مشيدا بجهود اللجنة المنظمة للمعرض.

وقال محمد ناصر الهزاع الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للمدن الصناعية كان المعرض في دورته الحالية متميزا في كل شيء سواء من حيث أعداد الحضور أو التنظيم أو التنفيذ، وقد نجحنا خلال أيام المعرض في تسويق مجموعة من الأراضي بقيمة بلغت نحو 10 ملايين درهم مشيدا بالدعم الحكومي في تخفيض رسوم التسجيل العقاري خلال فترة المعرض .

وقد شهد المعرض هذا العام انطلاق النسخة الاولى لملتقى التحكيم العمراني الذي نظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" "تحكيم" إلى جانب برنامج متكامل من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة ناقشت العديد من الموضوعات التي تهم العاملين والمهتمين بالشأن العقاري قدمها نخبة من كبار المستشارين والخبراء في مجال صناعة وتطوير العقار والاستثمار والتسويق العقاري.