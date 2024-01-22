"الشيراوي مشينري" و"إتش دي هيونداي" تقيمان شراكة استراتيجية لإحداث ثورة في قطاع الإنشاءات بالدولة

في خطوة تاريخية لإعادة تشكيل المشهد الإنشائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، دمجت شركة الشيراوي مشينري وشركة إتش دي هيونداي كونستركشن إكيوبمينت قواهما رسمياً من خلال تعزيز شراكة استراتيجية تعِد بجلب الابتكار والتميز التشغيلي إلى طليعة القطاع.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية المهمة في حفل توقيع حضرته مجموعة من الشخصيات البارزة وأصحاب المقام الرفيع. وبصفتها مورّداً رائداً لمعدات البناء، تتخصص شركة الشيراوي مشينري في تقديم مجموعة شاملة من معدات البناء من ماركة هيونداي لتلبية احتياجات البناء المتنوعة.

ومن الحفارات الزاحفة والحفارات ذات العجلات المتطورة إلى معدات التحميل ذات العجلات، يشمل المخزون حفارات صغيرة متعددة الاستخدامات وآلات ثقيلة قوية. يمتد الالتزام إلى ما هو أبعد من المبيعات ليتضمن الدعم الشامل بعد البيع، مما يجعل شركة الشيراوي مشينري الشريك الموثوق لمعدات البناء في دولة الإمارات.



ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي مزيجاً من الروح الرائدة والتراث الغني، ويهيئ لتحويل قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات من خلال التكنولوجيا المبتكرة. إن شركة الشيراوي مشينري، الوكيل المتميز لمعدات إتش دي هيونداي في دولة الإمارات، ستستفيد من خبرتها الواسعة في توريد مجموعة متنوعة من معدات البناء من ماركة هيونداي، مما يضمن للعملاء إمكانية الوصول إلى قطع الغيار والخدمات الممتازة لإتش دي هيونداي.



إتش دي هيونداي كونستركشن إكيوبمينت هي شركة متخصصة في تصنيع معدات البناء التي تشمل مجموعة متنوعة من الحفارات ذات العجلات والحفارات الزاحفة وصولاً إلى معدات التحميل ذات العجلات.

وهي تكرس نفسها لتطوير وتحسين نماذجها من خلال التصاميم الجديدة وأنظمة التحكم الآلي والراحة الموجهة للسائق، وتعزز البناء الذكي باستخدام هيونداي كونيكت – وهو حل شامل للتشغيل الفعال للمعدات يقوم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أيضاً تعمل شركة إتش دي هيونداي كونستركشن إكيوبمينت بنشاط على تطوير حلول الطاقة الصديقة للبيئة مثل الحفارات الكهربائية والرافعات الشوكية ذات خلايا وقود الهيدروجين.



تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لتحقيق التميز، حيث تجمع بين نقاط القوة لدى اثنين من رواد القطاع لدفع الابتكار وخلق قيمة دائمة في قطاع الإنشاءات بدولة الإمارات. ويهيئ هذا التعاون لوضع معايير مرجعية جديدة وتقديم أحدث الحلول والخدمات لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الإنشاءات الديناميكي في المنطقة.



الشخصيات البارزة الحاضرة في حفل توقيع الشراكة:

• جيهسونغ يو - سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

• محمد عبد الله محمد الشيراوي - رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للاستثمار.

•جيسون بيون - نائب الرئيس الأول ومدير المبيعات الخارجية في شركة هيونداي كونستركشن إكيوبمينت.

• ثاني الشيراوي - الرئيس التنفيذي لشركة الشيراوي مشينري، نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب للمجموعة في شركة الواحة للاستثمار ومجموعة الشيراوي.

• إيلي بارك - العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إتش دي هيونداي كونستركشن إكيوبمينت.



وقد شرّف الحفل ضيوف كرام بينهم نائب القنصل العام، يونغ جون تشوي وممثلون بارزون من شركة إتش دي هيونداي.