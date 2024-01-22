1.37 مليار درهم قيمة تداولات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية أمس، حيث شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، في حين شهد سوق دبي المالي عمليات بيع من قبل الأجانب والمؤسسات.

وأغلقت المؤشرات على انخفاضات طفيفة بواقع 0.47 نقطة في دبي وبنسبة 0.3% في سوق أبوظبي، وتزامن ذلك مع تراجع نسبي في قيمة التداولات الإجمالية إلى نحو 1.37 مليار درهم

وبلغت خسائر القيمة السوقية نحو 18.3 مليارات درهم، حيث انخفضت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 17.9 مليار درهم لتصل إلى 2.956 تريليون درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 458 مليون درهم إلى 699.039 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد انخفض مؤشر السوق أمس بمقدار 31.95 نقاط وأغلق عند مستوى 9680.45 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.33%، وبلغت قيمة التداولات 1.014 مليار درهم، شملت ما يزيد على 207.84 مليون سهم عبر 13473 صفقة. وارتفعت أسهم 35 شركة من أصل 76 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 31 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 206.58 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفاظبي القابضة» بقيمة 84.58 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 69.32 مليون درهم. وجاء سهم «رأس الخيمة العقارية» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 23.45 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 22.23 مليون سهم، ثم «جلفار» بنحو 20.13 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة أمس «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 2.17% إلى 1.35 درهم، و«الخليج للصناعات الدوائية» بنسبة 2.22% ليغلق عند 1.32 درهم و«العالمية القابضة» بنسبة 0.45% إلى 401.8 درهم، وفي المقابل ارتفعت أسهم «أميركانا للمطاعم» بنسبة 4.53% ليغلق عند 3.46 درهم، و«الدار العقارية» بنسبة 0.79% إلى 5.1 درهم، «ألفاظبي القابضة» بنسبة 0.11% إلى 18.14 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 275.52 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 266.277 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 9.25 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض لا يذكر بمقدار 0.47 نقطة وبنسبة 0.01% عند مستوى 4081.24 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة وثبات أسهم 13 شركة من بين 42 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 355.36 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 96.95 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6735 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 70.96 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 61.62 مليون درهم، ثم «تاكسي دبي» بقيمة 49.51 مليون درهم. فيما جاء «تاكسي دبي» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 18.46 مليون سهم، وتلاه «سالك» بتداول 11.57 مليون سهم، ثم «إعمار للتطوير» بتداول 9.27 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة «إعمار العقارية» بنسبة 1.84% عند 7.46 درهم، و«ديوا» بنسبة 1.17% عند 2.52 درهم. وفي المقابل ارتفعت أسهم نشطة ومنها «تاكسي دبي» بنسبة 4.03% ليغلق عند سعر 2.32 درهم، و«سالك» بنسبة 2.31% عند 3.53 درهم، و«أملاك» بنسبة 2% عند 0.801 درهم وكذا «اكتتاب» بنسبة 1.25% ليغلق عند 0.242 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.91% ليغلق عند 6.64 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 192.017 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 228.64 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 36.62 مليون درهم كمحصلة «بيع».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 806.53 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 784.934 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 21.59 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 4.88 مليون درهم.