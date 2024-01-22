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اقتصاد

تعاون بين «تجارة وصناعة الشارقة» و«الإمارات لريادة الأعمال»

خلال الاجتماع (من المصدر)
23 يناير 2024 00:55

الشارقة (الاتحاد)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال تأسيس تعاون استراتيجي، يشمل عقد ملتقيات ودورات تدريبية مشتركة لتحقيق أكبر فائدة لرواد الأعمال الشباب في الشارقة وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية، لتضاف إلى ما توفره غرفة الشارقة لمجتمع الأعمال في الإمارة من فرص تدريب واستشارات عبر مختلف آلياتها ومبادراتها التي تقدمها من خلال مركز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، وأنشطة مجلس الشباب وبرامج مركز الشارقة للتدريب والتطوير، وغيرها من الجهود التحفيزية التي تستهدف تطوير كفاءة وتميز رواد الأعمال الشباب في الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة الشارقة لمناقشة تطوير الجهود المشتركة بين الغرفة والجمعية، تجسيداً لحرص الغرفة على تعزيز دورها في زيادة خبرات رواد الأعمال لتطوير مشاريعهم التجارية. 
وأكد عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال  في غرفة الشارقة أن مد جسور التعاون مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال يسهم في تعزيز برامج الغرفة النوعية المخصصة لرواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة، ومن ضمنها برامج التدريب التي يقدمها مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لغرفة الشارقة، والذي يركز على تنمية مهارات مجتمع الأعمال في مجالات إدارة الأعمال والتسويق والتكنولوجيا والتمويل.

غرفة تجارة وصناعة الشارقة
الإمارات
الشارقة
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