انطلاق أعمال أسبوع جمارك دبي لتنمية الشراكات الهادفة

دبي (الاتحاد)

انطلقت أعمال أسبوع جمارك دبي التاسع، والذي يقام تحت شعار «التمكين الرقمي نحو شراكات هادفة وفاعلة»، بالتأكيد على تنمية الشراكات الهادفة وإثرائها، وأهمية إقامة تحالفات جديدة لتحقيق هدف تيسير التجارة وأمن الحدود ومرونة سلاسل التوريد العالمية.

وتنظم جمارك دبي أسبوع الجمارك للعام التاسع على التوالي لمشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك والذي يصادف 26 يناير من كل عام، وأعلنت الدائرة عن تنظيم أكثر من 30 فعالية جمركية متنوعة على مدار الأسبوع تشمل جميع الفئات الشركاء، العملاء، الجهات ذات الصلة والمجتمع.

وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على ضرورة ترسيخ ودعم برنامج اتفاقيات الشراكات الاقتصادية التي تبرمها دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات رؤيتها الاقتصادية، كشريك عالمي موثوق في التجارة والاستثمار، وكذلك دعم دور الإمارات في مجموعة بريكس.

وقال: إن دولة الإمارات استشرفت المستقبل برؤيتها في التحول الرقمي والذي كان الأساس الصلب لانطلاق الأعمال بكل سهولة وجذب الاستثمارات الخارجية، حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة، ويأتي هذا الإنجاز في التقرير الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

من جانبه قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:«أكدت منظمة الجمارك العالمية في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للجمارك 2024 على أهمية شراكاتنا الطويلة الأمد وإقامة تحالفات جديدة وبجرأة، في الوقت الذي يواصل فيه برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، كما أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات وتحقيق المنفعة الاقتصادية والتجارية والسياحية المتبادلة، ومن المتوقع أن تصل قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في عام 2023 إلى 2.5 تريليون درهم، وكذلك وصول عدد المسافرين بدولة الإمارات في 2023 إلى أكثر من 120 مليون مسافر».

وأضاف:«تحرص جمارك دبي على تعزيز شراكاتها والانطلاق لتكوين تحالفات جديدة وفتح جسور للتعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التمكين الرقمي للخدمات وللإجراءات الجمركية، بهدف زيادة قيمة التجارة الخارجية لدبي، وتوفر جمارك دبي وضمن خطتها للتسهيل على التجار والشركات حزمة رائدة من الخدمات المتطورة والذكية التي يتم تقديمها على مدار الساعة.