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اقتصاد

افتتاح أول فرع لشركة «EVS» لصيانة السيارات الكهربائية في عجمان

عبدالعزيز بن حميد النعيمي خلال افتتاح فرع الشركة (وام)
23 يناير 2024 00:55

عجمان (وام)

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افتتح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، مقر أول فرع لشركة «EVS» المتخصصة في مجال صيانة السيارات الكهربائية في إمارة عجمان، وهو الفرع الخامس للشركة في الدولة والمملكة العربية السعودية.
وتعد الشركة الأولى في منطقة الخليج العربي المتخصصة في هذا المجال، وتوفر قطع غيار جميع السيارات الكهربائية.
وزار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، ردهات الشركة يرافقه سعيد الجنيبي مدير فرعها في عجمان، ويحيى الجسمي مدير عام مجموعة شركات «عجمان القابضة»، واستمع إلى شرح عن أقسامها وخدماتها، واطلع على نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة للمتعاملين من أصحاب السيارات الكهربائية.
وأكد النعيمي، حرص حكومة عجمان على دعم المشاريع التي تعزز الاستدامة وحماية البيئة وتسهم في انخفاض نسبة الكربون، مشيراً إلى الجهود المبذولة في سبيل دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
وأشاد بافتتاح أول فرع للشركة المتخصصة في تقديم خدمات صيانة السيارات الكهربائية في إمارة عجمان، ما يسهل توفير الخدمات للمتعاملين.
وقال سعيد الجنيبي، مدير فرع شركة «EVS» المتخصصة في مجال صيانة السيارات في عجمان، إن فرع عجمان يعدّ الأول في الإمارة والخامس في الدولة والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الفرع يقدم 20 خدمة في مجال صيانة السيارات الكهربائية، إضافة إلى الفحص الفني، وتوفير قطع غيار سيارتي فولكس فاجن وتسلا.
وأكد أن الشركة تضم خبراء في مجال إصلاح السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن الشركة تقدم ضماناً وعقد صيانة تشمل السيارة بالكامل مع البطارية والمحرك والكمبيوتر والقطع الاستهلاكية، إضافة إلى التصليح السريع للأعطال وتحديث برامج الحاسوب.

السيارات الكهربائية
عجمان
الإمارات
عبدالعزيز بن حميد النعيمي
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