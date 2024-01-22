7800 شركة جديدة تنضم إلى «راكز» في 2023

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهدت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» خلال عام 2023 انضمام أكثر من 7800 شركة جديدة حيث بلغت نسبة الزيادة في نمو عدد الشركات المسجلة 86% مقارنة بالعام الذي قبله ما يؤكد مكانة «راكز» كوجهة مفضلة وجاذبة للشركات الراغبة بالنجاح في مجال ريادة الأعمال.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إن الإحصاءات الأخيرة تؤكد التزامهم بتوفير تجربة عملاء استثنائية وابتكار حلول ملائمة تلبي كافة المتطلبات وتطوير مرافق قابلة للتخصيص من أجل دعم المستثمرين والشركات بمختلف أنواعها وأحجامها سواء الناشئة منها أو الصغيرة والمتوسطة أو الصناعية الكبيرة كما نعمل في «راكز» ببذل قصارى جهودنا لضمان حصول العملاء على جميع الأدوات والدعم اللازمين ضمن بيئة أعمالنا المحفزة على الازدهار ولتوسعة نطاق عملياتهم بمنتهى السهولة على الوجه الذي يساعدهم على الوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف جلاد: نخطط خلال العام الجاري إلى مواصلة مهمتنا المتمثلة في تطوير بيئة العمل والجاذبة للاستثمارات ودعم نمو أكثر من 21 ألف شركة متعددة الجنسيات ضمن مجتمع أعمالها تماشياً مع رؤية إمارة رأس الخيمة وأهداف قيادتها حيث يسمح هذا الأمر للشركات بالاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي للوصول إلى الأسواق العالمية الواعدة كما تم منح العملاء المزيد من الدعم من خلال تطوير المنتجات وتبسيط الإجراءات وتزويدهم بحلول مبتكرة مصممة لتلبية متطلبات أعمالهم المتنوعة ونؤكد أيضاً على التزام «راكز» الراسخ بدعم رحلة أعمال شركاتها لمساعدتهم على بلوغ أعلى مستويات النجاح.

وشهدت الشركات القائمة في مجتمع أعمال «راكز» كذلك نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث نجحت حوالي 100 شركة في توسعة نطاق عملياتها بمختلف القطاعات والأنشطة، والتي شملت تصنيع الهياكل الفولاذية والسيارات وقطع الغيار ومصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف والأجهزة والآلات والمحركات والمركبات ومواد البناء وغيرها العديد.