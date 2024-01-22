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اقتصاد

الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية «أوسطياً» بـ29 مليار درهم

الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية «أوسطياً» بـ29 مليار درهم
23 يناير 2024 00:55

دبي (الاتحاد)

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توقع مشاركون في النسخة الأولى من معرض اليابان- كيوتو التجاري، الذي انطلقت فعالياته أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة يابانية، أن تشهد الفترة المقبلة زخماً قوياً في الحركة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات واليابان، مع تزايد اهتمام الشركات اليابانية بتوسيع تواجدها في دولة الإمارات كبوابة رئيسية للانطلاق نحو أسواق المنطقة.
وأشار هؤلاء إلى أن دولة الإمارات التي يتواجد بها أكثر من 350 شركة يابانية تعمل في كافة القطاعات، تشكل أكبر سوق للصادرات اليابانية إلى أسواق الشرق الأوسط بقيمة بلغت خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023، نحو 8 مليارات دولار(29.3 مليار درهم) بما يعادل 39.5% من إجمالي صادرات اليابان للشرق الأوسط خلال تلك الفترة والمقدرة بنحو 20.4 مليار دولار(74.8 مليار درهم).
وافتتح المعرض الذي يتوقع أن يستقطب على مدى أيامه الثلاثة أكثر من 20 ألف زائر، محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي وأكيماسا ياماشيتا، نائب حاكم محافظة كيوتو اليابانية، بحضور عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، والشيخ مانع بن حشر آل مكتوم، وماي ساكاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكو انتربرايز المنظمة للمعرض، وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وأكد مدير عام غرف دبي أهمية معرض اليابان كيوتو التجاري كمنصة مثالية لتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية، مشدداً على اهتمام غرف دبي باستقطاب الاستثمارات اليابانية إلى الإمارة، وتعزيز جسور التواصل والشراكة الاقتصادية بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.
وأضاف لوتاه: «يبلغ العدد الإجمالي للشركات اليابانية النشطة والمسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية العام الماضي 310 شركات، منها 119 شركة جديدة يابانية انضمت لعضوية الغرفة في العام 2023 . ويشكل افتتاح مكتب تمثيلي خارجي لغرفة دبي العالمية في اليابان في نوفمبر الماضي خطوة هامة في إطار جهودنا للترويج لتنافسية دبي، وجذب الشركات والاستثمارات وأصحاب المهارات بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)». 
ويحظى المعرض الذي تنظمه مؤسسة «مايكو إنتربرايز» اليابانية كأول منصة شاملة لعرض ابتكارات الشركات اليابانية أمام قطاع الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بدعم رئيسي من حكومة محافظة كيوتو اليابانية، وكذلك من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وغرف دبي، بهدف المساهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات واليابان.

اليابان
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دبي
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