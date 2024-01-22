تدرا: السرعات الفائقة للإنترنت في الإمارات توسع تطبيقات إنترنت الأشياء

يوسف العربي (أبوظبي)

تفتح السرعات الفائقة للإنترنت في الإمارات باباً واسعاً نحو التطبيق الواسع لإنترنت الأشياء (IoT)، حيث تتسع شبكة الاتصالات لتتوزع على آلاف الأجهزة الصغيرة للبث والاستقبال، والمنتشرة في أركان المدينة الذكية، بحسب مسؤول بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا).

وقال المهندس محمد بوشليبي، مدير خدمات أمن المعلومات في قسم الأمن المعلوماتي بإدارة السياسات والبرامج بالهيئة، إن الهيئة حققت نجاحاً في المرحلة الثانية، من مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم، حيث وصلت إلى سرعة 10 جيجابت في الثانية، وتُعتبر الإمارات في ذلك الدولة الأولى التي تمكنت من الوصول إلى هذه السرعة، على مستوى العالم، وهذا مما سيحدث نقلة نوعية، في دفع عملية التحول الرقمي، ودعم اقتصاد المستقبل إلى جانب تحسين تجربة المستخدمين في دولة الإمارات.

وأكد بوشليبي أن هذا الإنجاز سيفتح باباً نحو التطبيق الواسع لإنترنت الأشياء (IoT)، حيث تتسع شبكة الاتصالات لتتوزع على آلاف الأجهزة الصغيرة للبث والاستقبال، والمنتشرة في أركان المدينة الذكية.

وأضاف: ستسهم هذه النقلة النوعية، في زيادة سرعة نقل البيانات، وبالتالي دعم العديد من المشاريع المستقبلية القائمة على مستوى الدولة، ولا سيما تلك التي تتطلب تقنيات دقيقة جداً، وسرعات إنترنت عالية، مثل عمليات التشخيص عن بُعد، على مستوى القطاع الصحي، أو مشاريع المركبات ذاتية القيادة على مستوى قطاع النقل، وكذلك إدارة بعض المنشآت الصناعية، والتي تصب جميعها في الوصول إلى عالم رقمي متصل ومتكامل بسلاسة تامة.

وقال: لا يدل وصول الإمارات لهذه السرعات بنقل البيانات أنها خطوة ارتجالية، فعملية التبني هنا جاءت نتيجة لقرار مستنير يعتمد على رؤية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهي الرؤية المنسجمة مع «رؤية نحن الإمارات» التي تلبي تحقيق معيار تكوين «بنية تحتية آمنة ومتطورة تربط الأشخاص والسلع والخدمات»، حيث يأتي الوصول إلى السرعات العالية نتيجة إلى العمل في سياق ثلاثي عن مدى الجدوى والفعالية والحاجة.

وأوضح أنه في شأن تطبيق هذا السياق الثلاثي، فعندما بدء الحديث عن تطبيق تقنيات الجيل الخامس للاتصالات 5G، قامت هيئة تنظيم الاتصالات، وقبل تبني الجيل الجديد بإطلاق «الورقة البيضاء»، وهو مصطلح يُعبر عن تقرير أو دليل يخبر المعنيين بإيجاز عن قضية معقدة، حيث وصفت الهيئة في الفصل الأول من الورقة البيضاء خصائص شبكات الجيل الخامس، ولخصت في الفصل الثاني اتجاهات تطوير الشبكة، كما استعرضت بالفصل الثالث من الورقة البيضاء متطلبات تطوير الشبكة الجديدة في الدولة، في حين حللت الهيئة في الفصل الرابع مسار الترويج لتطبيقات الجيل الخامس، مستكشفة احتياجات قطاعات الطاقة والتصنيع والخدمات العامة والنقل لهذه التطبيقات.

وتظهر هذه الدراسات التي تُعدها هيئة تنظيم الاتصالات كما في الورقة البيضاء، من خلال كوادرها الماهرة، والتي تحقق من خلالهم «رؤية نحن الإمارات» في معيار «الاستفادة من المواهب الإماراتية، التي تقود الإنتاجية الاقتصادية».

وحلت الإمارات، في المرتبة الأولى عالمياً في سرعة شبكة الإنترنت على الهاتف المتحرك خلال نوفمبر الماضي، بسرعة تنزيل «Download» بلغت 324.92 ميجابت/ الثانية، وسرعة رفع بيانات «Upload» بلغت 29.99 ميجابت/ الثانية ونحو 19 ميلي ثانية لمتوسط الوقت المستغرق للدخول على شبكة الإنترنت المتحرك، بحسب مؤشر «سبيد تيست» الذي تصدره شركة «أوكلا» لاختبار وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.

ووفق نتائج مؤشر«سبيد تست»، بلغ معدل سرعة التحميل للإنترنت الثابت في الإمارات خلال انوفمبر الماضي 239.4 ميجابت/الثانية و102.97 ميجابت لمعدل سرعة رفع البيانات، ونحو 5 ميلي ثانية لمتوسط الوقت المستغرق للدخول للإنترنت الثابت.